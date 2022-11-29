سوهاج .. ضبط موظف بالأوقاف بحوزته كمية مخدرات وأسلحة نارية وبيضاء

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، بالاشتراك مع ضباط وحدة الإدارة العامة لمكافحة المواد المُخدرة، من ضبط موظف بالأوقاف، يقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج، وبحوزته كيلو من مُخدر الشابو و500 جرام من مخدر الحشيش، و3 قطع سلاح و10 طلقات، و150 قرص مخدر، وعدد 3 سلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمديرية أمن المحافظة.

تفيد باتجار موظف بإدارة الأوقاف، يقيم دائرة المركز في المواد المُخدرة المُختلفة، ويتخذ من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، دشنت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط إدارة البحث الجنائي باستهداف المتهم المذكور، وأمكن ضبطه بحوزته المواد المخدرة والمضبوطات، أثناء مزاولته نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.