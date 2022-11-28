فيرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال وأوروجواي بكأس العالم 2022

فاز برونو فيرنانديز صانع ألعاب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرتغال وأوروجواي في كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد برونو منتخب بلاده البرتغال للفوز على أوروجواي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

وفاز منتخب البرتغال على أوروجواي بهدفين دون مقابل، ضمن منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم 2022.

وسجّل برونو هدفي منتخب البرتغال في مباراة اليوم ليقودهم لتحقيق الانتصار والتأهل لدور الـ 16.

وأصبح منتخب البرتغال ثالث منتخب يتأهل لدور الـ 16 لبطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد المنتخبين الفرنسي والبرازيلي.