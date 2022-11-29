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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام عبد الغفور: أنا بنت أبويا.. وكنت طفلة خجولة

ريهام عبدالغفور
ريهام عبدالغفور

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، تفاصيل عن حياتها الخاصة، مؤكدة أنها ليست من مواليد مدينة المحلة.

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ريهام عبدالغفور: جميع مشاهدي في منعطف خطر صعبة

وأضافت ريهام عبدالغفور، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، مساء الإثنين،: "الموضوع ما لوش أي أساس من الصحة، فأنا مولودة في القاهرة، وما أعرفش بابا راح المحلة امتى، بس الموضوع بقى كتير بيتداولوه إنه حقيقة".

أنا طفلة كان ممكن أقعد 10 ساعات ألعب في الرمل لوحدي

وتابعت الفنانة ريهام عبد الغفور،: "أنا بنت أبويا جدا، وكنت طفلة خجولة أوي، وأنا طفلة كان ممكن أقعد 10 ساعات ألعب في الرمل لوحدي، وكانت أمي بتشوفني كتير بتكلم مع العروسة بتاعتي، وطفولتى كانت هادية وكنت منطوية".
 

ريهام عبدالغفور اسعاد يونس اخبار التوك شو الفنانة ريهام عبد الغفور صاحبة السعادة

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