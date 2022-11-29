إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات

اتهم الملياردير ايلون ماسك، شركة آبل Apple Inc (AAPL.O) بالتهديد بمنع تويتر Twitter Inc من متجر التطبيقات الخاص بها دون أن يوضح السبب في سلسلة تغريدات عبر حسابه، الاثنين.

وقال ماسك أيضًا إن “الشركة المصنعة لـ iPhone قد توقفت عن الإعلان على منصة التواصل الاجتماعي” التي يمتلكها.

واضاف الرئيس التنفيذي الملياردير لـ “تويتر” و"تسلا" إن شركة آبل تضغط على تويتر بشأن مطالب الاعتدال في المحتوى.

ووفقا لـ رويترز، لن يكون هذا الإجراء، الذي لم تؤكده شركة Apple، أمرًا غير معتاد لأن الشركة طبقت قواعدها بشكل روتيني وأزالت تطبيقات مثل Gab و Parler سابقًا.

وقالت الشركتان في ذلك الوقت، إن شركة آبل استعادت بارلر، التي تحظى بشعبية لدى المحافظين في الولايات المتحدة ، في عام 2021 بعد أن قام التطبيق بتحديث محتواه وممارسات الاعتدال.

وقال ماسك، الذي اتخذ موقع تويتر ملكية خاصة مقابل 44 مليار دولار الشهر الماضي، في تغريدة: 'لقد توقفت شركة آبل في الغالب عن الإعلان على تويتر، هل يكرهون حرية التعبير في أمريكا؟'

وفي وقت لاحق، قام بوضع علامة على حساب تويتر، الرئيس التنفيذي لشركة Apple ، Tim Cook ، في تغريدة أخرى ، متسائلاً “ما الذي يحدث هنا؟”

ولم ترد شركة آبل على الفور على طلبات التعليق، وفقا لـ رويترز.

فيما علق راندال بيكر، الأستاذ في جامعة شيكاغو للقانون: 'لم يكن واضحًا بالنسبة لي إلى أي مدى سارت هذه الفكرة داخليًا في سلسلة آبل وبدون معرفة ذلك، ليس من الواضح مدى جدية التعامل في هذا الأمر".

وأنفقت الشركة الأكثر قيمة في العالم ما يقدر بنحو 131600 دولار على إعلانات تويتر بين 10 نوفمبر و 16 نوفمبر، بانخفاض من 220800 دولار بين 16 أكتوبر و 22 أكتوبر، أي قبل أسبوع من إغلاق ماسك لصفقة تويتر، وفقًا لشركة قياس الإعلانات باثماتكس.