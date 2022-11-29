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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| لؤلؤة الشمس تظهر في سماء مصر وتجاور القمر.. اليوم.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس.. فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اليوم .. لؤلؤة الشمس تظهر في سماء مصر وتجاور القمر

تشهد سماء مصر اليوم الثلاثاء ، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، حيث يظهر فى السماء ليرى بالعين المجردة، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير.

 

اليوم.. صيدلة حلوان تتابع تنظيم معرض للملابس الجاهزة والمشغولات

تتابع  كلية الصيدلة جامعة حلوان اليوم تنظيم  معرض والمشغولات، تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة و الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

فحص الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية.. اليوم

تفحص الجامعات المصرية اليوم 29 نوفمبر طلبات الطعون على الكشوف المبدئية للمرشحين للانتخابات الطلابية ، وذلك بعد أن اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

 

حسابات والذكاء الاصطناعي بالقاهرة تشارك بمؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تشارك كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة القاهرة ، في فعاليات مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات Cairo ICT 2022 .

 

اليوم.. جولة تفقدية لوزير التعليم العالي للمدينة الطبية بجامعة عين شمس

يتفقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال جولة للمدينة الطبية بجامعة عين شمس،  في تمام الساعة العاشرة صباحاً والتي ستبدأ من مركز التدريب والتطوير بالمستشفيات.

 

اليوم.. ورشة عمل الملكية الفكرية وتقديم براءات الاختراع بجامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا بجامعة عين شمس ورشة عمل توعوية عن الملكية الفكرية اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022، في إطار اهتمام جامعة عين شمس بنشر التوعية المتعلقة بالحقوق التي تحمي الفكر والإبداع الإنساني وتشمل براءات الاختراع، وتحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث

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