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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دفنوه ثم عاد إلى الحياة.. حكاية محمد العائد من الموت

دفن
دفن

خصص الإعلامي عمرو الليثي، في برنامجه واحد من الناس، المذاع عبر قناة الحياة، مساء أمس الإثنين، فقرة عن محمد العائد من الموت.

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في البداية قال احد أقارب الشاب محمد، إن :"نزلت أدور عن ابن اخويا التائه، وفضل ١٢ يوم مختفي، ووصلت له في مستشفى في الجيزة، ووجدته هناك مصاب بكسر في الجمجمة". 

 

تم استخراج شهادة الوفاة


من جانبه أضاف والد الشاب محمد، أن :"بعد يومين تقريبا توفي، وعملنا كل الإجراءات وتم دفنه، وتم استخراج شهادة الوفاة، وعملنا العزاء، وذهبنا المقابر لزيارته كل يوم جمعة". 
وتابع انه بعد ذلك اكتشفنا انه عايش، ولم يمت .


 

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