مدرب أوروجواي: أهدرنا كل الفرص أمام البرتغال.. ولا يوجد أمامنا سوى الفوز على غانا

أكد دييجو ألونسو المدير الفني لمنتخب أوروجواي، أن فريقه أهدر العديد من الفرص السهلة خلال مباراته أمام البرتغال مساء الإثنين، في بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022.

وخسر منتخب أوروجواي أمام نظيره البرتغالي بهدفين دون رد، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الثامنة للمونديال.

وقال دييجو ألونسو - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - إن فريقه سنحت له فرص خلال المباراة أكثر من المنتخب البرتغالي، ولكن لم يتم استغلالها.

وأوضح مدرب أوروجواي أنه سيخوض المباراة القادمة بهدف الفوز فقط، حيث أنها الفرصة الوحيدة من أجل التأهل لدور الـ 16، قائلا "سنغير خطة اللعب تماما في لقاء غانا، لأنه لا يوجد أمامنا سوى الفوز للتأهل".

وتابع، "يجب علينا أن نلعب بشكل أسرع من أجل هز الشباك في لقاء غانا، وصناعة الفرص بصورة أكبر".