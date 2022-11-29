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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول فرنسي: ماكرون سيناقش الأزمة الروسية الأوكرانية مع بايدن الأسبوع الجاري

إيمانويل ماكرون
إيمانويل ماكرون

رجّح مسؤول فرنسي، أن يناقش الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مسألة الأزمة الروسية الأوكرانية، من بين ملفات أخرى، وذلك خلال زيارته الرسمية المقبلة للولايات المتحدة.

وقالت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسي ماكرون إلى واشنطن العاصمة، مساء اليوم الثلاثاء، موضحة أنه سيكون لديه عدد من جلسات الحوار التي ستركز على الفضاء والتنوع البيولوجي والمناخ والطاقة النووية.

وأضاف المسؤول الفرنسي، الذي لم تشرْ القناة الأمريكية إلى اسمه، أن المناقشات السياسية ستبدأ في البيت الأبيض صباح الخميس المقبل بعد مراسم الاستقبال كما أنه سيعقب المناقشاتِ الخاصة مؤتمرٌ صحفي بين ماكرون والرئيس الأمريكي جو بايدن.

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