بعد شائعات ارتباطها بحمو بيكا.. من هي سارة خليفة وأبرز إطلالاتها

انتشرت شائعة بارتباط الإعلامية سارة خليفة بمؤدي المهرجانات حمو بيكا بعد انتشار مقطع فيديو لهما خلال مطاردة أحد المعجبين بأحد المولات، ومحاولة التقاط صورة معهما، فمن هي سارة خليفة.

تقدم سارة خليفة العديد من البرامج الناجحة، وتزوجت سابقا من كهربا، لاعب نادى الزمالك، وحدث الطلاق بعد 6 أشهر فقط.

بدأت سارة خليفة عملها كإعلامية بقناة art، واستمرت حوالي ثلاث سنوات، قدمت فيها برنامج “من القاهرة”.

أما عن أبرز إطلالاتها، فهي من محبي الظهور بإطلالات جريئة وأنيقة بألوان جذابة تبرز رشاقتها، مع شعرها الأشقر المنسدل فوق كتفيها، وتحرص دوما على وضع لمسات بسيطة من الماكياج.

سارة خليفة

سارة خليفة

سارة خليفة

سارة خليفة