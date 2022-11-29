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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالبامبي .. هيفاء وهبي فى إطلالة غريبة على السوشيال ميديا

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أثارت النجمة هيفاء وهبي الجدل من خلال صورة لها لأحدث إطلالة على السوشيال ميديا التي جعلت متابعيها يتداولونها.

 أطلت الفنانة هيفاء وهبي، بإطلالة مثيرة وجريئة وهي تردي مايوه وتحته شراب باللون البامبي وهي إطلالة غريبة ولكنها مميزة للفنانة كما إعتاد الجميع على إطلالات هيفاء وهبي الخاصة  

وأكملت الفنانة هيفاء وهبي إطلالتها، بوضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج .

وحرصت على رفع شعرها وترك بعض الخصل وانتعلت فى قدميها حذاء كعب عالي من اللون البامبي .

إكتفت بإرتداء خاتم من المجوهرات وقراط فى الأذن .

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية استعدادا لطرحها مع بداية العام الجديد.

هيفاء وهبي سجلت الأغنية داخل أحد أستديوهات الصوت بالقاهرة مع خالد تهامي.

وتستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير المشاهد الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، في منطقة أكتوبر .

فيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم.

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي إطلالة مثيرة السوشيال ميديا سوشيال ميديا السوشيال

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بالبامبي .. هيفاء وهبي فى إطلالة غريبة على السوشيال ميديا

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