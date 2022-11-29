لراغبي الدراسة بالصين.. اطلع على شروط وتفاصيل الحصول على منح جديدة

أعلنت الإدارة المركزيه للبعثات عن منحًا للحصول على درجتى الماجستير و الدكتوراه مقدمة من جمهورية الصين الشعبية في المجالات الآتية : (علوم الحاسب والذكاء الاصطناعى – بناء شبكات والاتصالات والمعلومات – الامن السيبرانى ـــــ علوم الهندسة البحرية – الميكانيكية – الكهربية – الهندسة الصناعية – العلاج الطبيعى – دراسة اللغة الصينية وآدابها ، وكذلك التخصصات التى تخدم رؤية مصر 2030) .

وأوضحت الإدارة أن شروط التقدم للمنحة :

أن يكون المرشح مصري الجنسية ويعمل بإحدى الجهات المدرجة بخطة البعثات .

ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام.

الايزيد السن عن 30 عام بالنسبة للماجستير ، و ألا يزيد عن 33 عام للدكتوراه عند تاريخ بدء الاعلان.

بالنسبة للماجستير : اذا كان مسجلاً للماجستير فلا تزيد مده التسجيل عن عام عند تاريخ بدء الاعلان.

بالنسبة للدكتوراه : فى حالة اذا كان المتقدم قد قام بتسجيل موضوع رسالة الدكتوراه لاتزيد مده التسجيل عن 18شهر وفقًا لموافقة اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 6/5/2021 ، وفى حالة اذا كان غير مقيد لدرجه الدكتوراه يجب الا تزيد مده حصوله على الماجستير عن عامين فى تاريخ بدء الاعلان .

وأشارت إلى أن أخر موعد للتقدم لهذه المنح للادارة المركزية للبعثات : يوم الأحد الموافق 22 / 1 / 2023 .

وكان قد استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور خالد الوصابي وزير التعليم العالي والبحث العلمى اليمني ، والوفد المرافق له، بحضور الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمقر الوزارة.



وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى متانة العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واليمن، والتي تمتد لسنوات طويلة ، مشيدًا بالعلاقات الودية التي تجمع بين مصر وشقيقتها اليمن في جميع المجالات وفي مقدمتها المجالات التعليمية والبحثية.



وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن دعم الوزارة الكامل للطلاب اليمنيين الدارسين في مصر مؤكدًا أن الوزارة قامت بالفعل بدعم بعض الطلاب اليمنيين من أصحاب الحالات الخاصة كما سيتم النظر في المزيد من حالات بعض الطلاب من حيث تأجيل المصروفات الدراسية أو خفضها أو الإعفاء منها مراعاة للبعد الإنساني والأزمة السياسية التي تمر بها اليمن.

وقدم الوصابي الشكر للوزير على تعاونه المُستمر والمتواصل في دعم العلاقات العلمية والبحثية المُشتركة، مشيرًا إلى اعتزاز بلاده بما قدمته مصر من دعم تاريخي لليمن في مختلف المجالات السياسية والتعليمية والبحثية، والتي كان لها أكبر الأثر في تخريج العديد من الكوادر البشرية اليمنية والتي يشغل الكثير منها المناصب القيادية.



وأعرب الوصابي عن تقديره وإعجابه بحجم الإنجازات التي حققتها منظومة التعليم العالي المصرية، وما شهدته المؤسسات التعليمية المصرية من تقدم خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية فى دعم المؤسسات التعليمية اليمنية، مؤكدًا أن مصر دائما هي القبلة المفضلة للتعليم للطلاب الأوائل والمتفوقين اليمنيين.



وناقش الجانبان بحث سبل تعزيز التعاون العلمي والبحثي المشترك بين البلدين، وكذلك تبادل الرؤى والأفكار حول القضايا المشتركة، وتذليل العقبات التي تواجه الطلاب اليمنيين في مصر.



حضر الاجتماع، الدكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات ، ومن الجانب اليمنى، الدكتور محمد العبادي المستشار الثقافي اليمني بالقاهرة.