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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 23 طن أرز شعير جمعها التجار بدون تصريح بالغربية

توريد الأرز
توريد الأرز

تمكنت حملة من مديرية تموين الغربية، بالتعاون مع الجهات المعنية، من مصادرة 23 طن أرز شعير، جمعها عدد من التجار بمراكز المحافظة ، بدون تصريح وبالمخالفة للقرارات الحكومية.

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كانت الحملة التى أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، استهدفت التفتيش على مصانع الأغذية غير المرخصة، وثلاجات حفظ المواد الغذائية، ومخازن المواد الغذائية، والمجازر، والمطاعم، لضبط محتكري السلع الأساسية.

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وضبطت الحملة ، 23 طن أرز شعير جمعها عدد من التجار بدون تصريح، وتم تحريز المضبوطات، وحررت المحاضر للمخالفين، وأخطرت النيابة العامة لتجرى شئونها.

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