خلافا على تمثال أثري.. سيدة تتهم عامل بالنصب عليها في ثمن سيارة

اختلقت سيدة واقعة تعرضها للنصب علي يد عامل بعد إدعائها بتحصله منها على أموالا لشراء سيارة لها على خلاف الحقيقة ، إلا أن رجال مباحث القاهرة كشفوا حقيقة الواقعة ، وتبين أن المتهم باع لها تمثال أثري فإكتشفت أنه مقلد فقامت بتحطيمه وأبلغت الشرطة، تم ضبطهما ، وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضهما علي النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من عامل ، مقيم بدائرة القسم لتحصله منها على مبلغ مالى بدعوى شراء سيارة لها إلا أنه لم يقم بذلك ولم يرد المبلغ المالى .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين عدم صحة الواقعة ، وبإعادة مناقشة المبلغة عدلت عن أقوالها ، وأقرت بأنه نظراً لسابقة تحصلها من المتهم على تمثال فرعونى ذهبى إدعى بكونه أثرياً مقابل مبلغ مالى عقب إيهامها بقدرته على إعادة بيعه مقابل مبلغ مالى أكبر ، إلا إنها إكتشفت أنه مقلد "تمثال جبس" فقامت بكسره ، وتمكنت من إستعادة جزء من المبلغ ، وعجز المتهم عن سداد الباقى ، فإختلقت الواقعة فى محاولة منها للضغط عليه لإسترداد باقى المبلغ المالى تم إستهدافه وضبطه .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.