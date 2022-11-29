ضبط شخصين شرعا في سرقة كابل برج محمول بالخليفة

ضبط رجال المباحث شخصين لقيامهما بمحاولة سرقة أحد الكابلات الخاصة بأحد أبراج الهواتف المحمولة بالقاهرة.
تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من الأهالى بقيام شخصين - مقيمان بدائرة القسم بمحاولة سرقة كابل خاص بأحد أبراج الهواتف المحمولة بدائرة القسم .
بالانتقال أمكن ضبطهما وبحوزتهما كابل كهربائى خاص بأحد أبراج المحمول تابع لإحدى شركات الإتصال ومنشار حديدى.
بمواجهتهما اعترفا بقطع الكابل الكهربائى عن طريق إستخدام المنشار المضبوط بحوزتهما وأنهما كانا فى سبيلهما لإحضار دراجة نارية لتحميل الكابل عليها بقصد بيعه لأحد تجار الخردة.
بإستدعاء المسئول عن تأمين المحطات التابعة للشركة ، تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.