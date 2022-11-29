كيد النسا.. علقة ساخنة من الزوجة الأولى وشقيقها لضرتها في حلوان

استعانت سيدة بشقيقها وقاما بالاعتداء بالضرب علي زوجة زوجها الثانية أثناء سيرها بالطريق العام بحلوان ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضهما علي النيابة للتحقيق .

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب ، حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم ، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

وبإجراء التحريات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطهما ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.