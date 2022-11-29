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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كيد النسا.. علقة ساخنة من الزوجة الأولى وشقيقها لضرتها في حلوان

أرشيفية
أرشيفية

استعانت سيدة بشقيقها وقاما بالاعتداء بالضرب علي زوجة زوجها الثانية أثناء سيرها بالطريق العام بحلوان ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وأمر اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة بعرضهما علي النيابة للتحقيق .

عاطل وراء سرقة شقة بعين شمس

القبض علي سيدة لشروعها فى سرقة شقة بشبرا

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم قررت بتضررها من الزوجة الأولى لزوجها وشقيقها مقيمان بدائرة القسم لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب ، حال سيرها بالطريق العام بدائرة القسم ، على إثر وجود خلافات أسرية بينهم.

وبإجراء التحريات التي اشرف عليها اللواء علاء بشندي مدير المباحث الجنائية تبين صحة الواقعة ، وأن المشكو فى حقهما وراء إرتكاب الواقعة تم ضبطهما ، وإعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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