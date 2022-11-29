"بخاف أبقى لوحدي".. ياسمين رئيس تكشف تفاصيل دورها فى فيلم أنا لحبيبى

نشرت الفنانة ياسمين رئيس تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيه عن موعد عرض فيلمها الجديد “أنا لحبيبى”.

وقالت ياسمين رئيس: "أنا ليلى.. أنا بخاف أبقى لوحدي، استنوا ليلى في فيلم أنا لحبيبي قريبًا" #جارة_القمر، وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي حول شخصية ليلى التي تعيش قصتي حب".

يشارك ياسمين رئيس بطولة فيلم “أنا لحبيبى” كل من كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس

شاركت الفنانة ياسمين رئيس فيديو جديد لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت ياسمين رئيس من كواليس أحدث جلسة تصوير لها بفستان أنيق ،واعتمدت على مكياج جذاب، مما نال إعجاب متابعيها.

وعرض للفنانة ياسمين رئيس في السينمات فيلم “خطة مازنجر” ويشاركها البطولة حمدي الميرغني ومحمود حافظ، حيث طُرح العمل بدور العرض في 24 أغسطس الماضي، ومن تأليف محمد إسماعيل أمين، وإخراج رامي رزق الله.

من ناحية أخرى، تعاقدت ياسمين رئيس مؤخرًا على المشاركة في بطولة مسلسل " ألف ليلة وليلة "مع الفنان ياسر جلال، وتجسد خلال العمل شخصية شهرزاد، ومن المقرر عرض المسلسل في الموسم الرمضاني المقبل 2023، ويشارك في بطولته عمرو عبدالجليل، نور اللبنانية، مايان السيد، وشيري عادل، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خير.