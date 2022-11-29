القومي للمرأة يطلق البرنامج التدريبي "دور رجال الدين في مناهضة العنف"

انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي "دور رجال الدين في مناهضة العنف ضد الطفلة و الفتاة" ، بالشراكة مع هيئة كير مصر للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان، في إطار حملة الـ ١٦ يوما للقضاء على العنف ضد المرأة والتى ينظمها المجلس تحت شعار "كونى" خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ ديسمبر.

بدأت الفعاليات بحضور ايزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب وتخطيط الحملات بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشار الطبي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، ومنى الغزالي المنسق الوطني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، والمستشار احمد النجار المستشار القانوني لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.

كما حضر من هيئة كير مصر كل من فيفيان ثابت نائب مدير بالهيئة ، والأستاذة رنا كمالي مدير المشروع بالهيئة ، والاستاذ بيمن فايق منسق البرنامج ، والأستاذ مينا بخيت المنسق الميدانى للبرنامج، واستهدف عددا من رجال الدين من محافظات الصعيد ، وممثلين عن وزارة الأوقاف ومؤسسة بيت العائلة المصرية والكنيسة، ويستمر على مدار أربعة أيام.

وأكدت ايزيس محمود أن التدريب يستهدف تعزيز قناعات القيادات الدينية حول قضية القضاء على ختان الإناث وغيرها من الممارسات العنيفة ضد النساء والفتيات وتعزيز مهاراتهم لتوصيل هذه القناعات للمجتمع.

فيما استعرض أيمن فايق منهجية إدماج رجال الدين للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وناقش دورهم الهام فى رفع الوعي المجتمعي للقضاء على العنف ضد المرأة لدى الأهالي بمحافظات صعيد مصر، كما تناولت الدكتورة أمل فيليب، الآثار الصحية السلبية الناتجة عن ختان الإناث.

وناقش المستشار أحمد النجار الإطار التاريخي والقانوني لجريمة ختان الإناث، واكد على دور الأئمة في التوعية بأهمية الإبلاغ عن هذه الجريمة للقضاء عليها .

فيما تناولت منى الغزالي الآليات المختلفة للابلاغ عن الممارسات الضارة، مشيرة الي دور الخطوط الساخنة الهام في تسهيل عمليات الإبلاغ.

وقدم مينا بخيت، جلسة تفاعلية مع القيادات الدينية للتدريب على مهارات ادارة المشاعر و تجديد الفكر.

فيما أكدت كل من فيفيان ثابت نائب مدير بمؤسسة كير مصر ورنا كمالي مدير المشروع، على ضرورة إشراك رجال الدين في التوعية بجريمة ختان الإناث حتى نتمكن من القضاء عليها بشكل نهائي.

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