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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مستقبل وطن: عشرات المواطنين تقدموا للحصول على خدمات جهاز تنمية المشروعات

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت أمانة مشروعات القاهرة بمقر أمانة الحزب بالسلام ١ ندوة تعريفية بالخدمات التى تقدمها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 

يأتى ذلك في إطار توجهات القيادة السياسية وتماشيا مع خطة وتكليفات أمانة مشروعات القاهرة تحت رعاية المهندس أشرف رشاد أمين عام حزب مستقبل وطن، والنائب محمد ماهر أمين العاصمة، والنائب الدكتور محمد سليمان أمين مساعد العاصمة، وفي إطار خطة الحزب لنشر الوعي الثقافي بين جموع المصريين.

ناقشت الندوة الخدمات التمويلية التى يقدمها جهاز تنمية المشروعات، وأيضا خدمات التدريب والتسويق والدعم الفنى التى يتيحها جهاز تنمية المشروعات من خلال فروعه المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وعرضت الندوة آليات التمويل المتاحة من خلال جهاز تنمية المشروعات.

جدير بالذكر أن المناقشات التى تمت خلال الندوة، أثمرت عن تقدم عشرات من المواطنين بطلب للحصول على خدمات جهاز تنمية المشروعات سواء الخدمات المالية أو غير المالية، وأيضا لتقنين أوضاع مشروعاتهم.

عقدت الندوة برئاسة أيمن صبحى أمين المشروعات الصغيرة بأمانة القاهرة وبحضور السادة النواب شريف الوردانى وشادية خضير ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن وممثلى جهاز تنمية المشروعات.

 

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