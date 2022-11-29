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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خلال رحلة إسبانيا.. عمر كمال يشارك متابعيه صورا جديدة من على المسرح

صدى البلد

شارك الفنان عمر كمال، صورا جديدة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وظهر عمر في الصورة بإطلالة شتوية متميزة، مرتدياً بدلة من علي المسرح من حفلته الأخيرة بإسبانيا.

 

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي:" أجدع فنان"،"نجم نجوم مصر ".

ويذكر أنه قد تشهد إمارة أبو ظبي بداية الشهر القادم إقامة حفل غنائى ضخم يضم 5 من المطربين الشعبين وذلك داخل فندق فيلاجيو بأبو ظبي.


الحفل يضم كل من أحمد شيبة ومحمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا بالإضافة إلى فقرة أغاني متنوعة يقدمها واحد من أشهر الدي جي المشهورين بإمارة أبو ظبي.


حفل عمر كمال وحمو بيكا في قطر


وشارك عمر كمال ، جمهوره عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعدة صور.

 

وظهر عمر كمال في الصور من الطائرة برفقة حمو بيكا، وعلق: "توكلنا علي الله قطر “وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على إعجابهم”. 

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