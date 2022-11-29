صحة الدقهلية: اجتماعات مكثفة استعدادا لحملة تطعيم ضد شلل الأطفال

بدأت مديرية الصحة استعداداتها للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والمقرر تنفيذها خلال الفترة من 11 وحتى 14 ديسمبر المقبل وذلك بحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة لمياء سلامة مديرعام الطب الوقائي إلى جانب الدكتور ابرهيم محمود والدكتور محمود عاشور مشرفى وزارة الصحة .



وأكد مكين أن التطعيم يشمل جميع الأطفال المتواجدين بالنطاق الجغرافى لفرق التطعيم بالمحافظة من سن يوم وحتى سن 5 سنوات، ، مضيفا أن الهدف المرجو من الحملة هو الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.



وبحث الاجتماع أهم نقاط خطة الحملة اعتبارا من تحديث الخرائط الخاصة بفرق التطعيم والتشديد على تحديد المناطق الحدودية والأماكن عالية الخطورة، والتى يوجد صعوبة في الوصول إليها .



وشدد الحاضرون على أهمية تدريب الفرق على فن التعامل مع الجمهور وإزالة المعوقات السابقة مع ضرورة تحقيق أهم أهداف الحملة وهى الوصول إلى المستهدف وشدد على صلاحية معدات سلسلة التبريد وذلك حفاظا على كفاءة الطعوم وتوزيعها.