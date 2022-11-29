مئات ملايين الدراهم.. رئيس الإمارات يعفي المواطنين من كافة الديون

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد قرارا بتسديد ديون المتعثرين من المواطنين ضمن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" من خلال قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل على إعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و 230 ألف درهم

وقال جبر محمد غانم السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إن هذه المبادرة تجسيد لنهج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يجعل من سعادة المواطن وتحسين مستوى معيشته والتفاعل الإيجابي مع مشاكله وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي ..أولوية رئيسية وهدفاً أساسياً وذلك إنطلاقا من إيمانه بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية وطموحاته وصنع نهضته

وأضاف السويدي أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه.. معبراً عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع

وتأتي مباردة رئيس الإمارات ضمن احتفالات الدولة بالعيد الوطني 51

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام بالعيد الوطني الإماراتي والذي يطلق عليه أيضًا عيد الاتحاد الإماراتي، ويعدُّ هذا اليوم من أهم الأيام والمناسبات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات، ففي هذا اليوم تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تمَّ الإعلان عن توحيد الإمارات السبعة الموجودة في منطقة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وهي: إمارة أبو ظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة عجمان، إمارة رأس الخيمة، إمارة أم القيوين، إمارة الفجيرة، وكان ذلك في عام 1971م، واتخذت هذه الإمارات علمًا واحدًا وشعارًا ونشيدًا وطنيًا واحدًا، وما تزال من أكثر دول العالم استقرارًا وتقدمًا بفضل جهود قادتها قديمًا وحديثًا