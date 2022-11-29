عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مئات ملايين الدراهم.. رئيس الإمارات يعفي المواطنين من كافة الديون

محمد بن زايد
محمد بن زايد

أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد قرارا بتسديد ديون المتعثرين من المواطنين ضمن "صندوق معالجة الديون المتعثرة" من خلال قيام 17 بنكاً ومصرفاً ومؤسسة تمويل على إعفاء 1214 مواطناً من مديونياتهم بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 536 مليوناً و 230 ألف درهم

وقال جبر محمد غانم السويدي وزير دولة رئيس اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة، إن هذه المبادرة تجسيد لنهج الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يجعل من سعادة المواطن وتحسين مستوى معيشته والتفاعل الإيجابي مع مشاكله وتعزيز أسباب الاستقرار الأسري والمجتمعي ..أولوية رئيسية وهدفاً أساسياً وذلك إنطلاقا من إيمانه بالدور المحوري للمواطن في تحقيق أهداف الوطن التنموية وطموحاته وصنع نهضته

وأضاف السويدي أن إعفاء هذا العدد من المواطنين من مديونياتهم يؤكد حرص القيادة على دعم المواطن في كل الظروف وإتاحة الفرصة أمامه للمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعه ووطنه.. معبراً عن شكره وتقديره للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية المشاركة في هذه المبادرة، لما أبدته من تعاون كبير وشعور وطني بالمسؤولية تجاه المجتمع

بتكلفة 10 ملايين دولار.. الإمارات تقدم أكبر قافلة مساعدات طبية لقطاع غزة|صور

حاكم رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة يستقبل محافظ جنوب سيناء

وتأتي مباردة رئيس الإمارات ضمن احتفالات الدولة بالعيد الوطني 51

وتحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة في كل عام بالعيد الوطني الإماراتي والذي يطلق عليه أيضًا عيد الاتحاد الإماراتي، ويعدُّ هذا اليوم من أهم الأيام والمناسبات الوطنية في تاريخ دولة الإمارات، ففي هذا اليوم تأسست دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن تمَّ الإعلان عن توحيد الإمارات السبعة الموجودة في منطقة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية وهي: إمارة أبو ظبي، إمارة دبي، إمارة الشارقة، إمارة عجمان، إمارة رأس الخيمة، إمارة أم القيوين، إمارة الفجيرة، وكان ذلك في عام 1971م، واتخذت هذه الإمارات علمًا واحدًا وشعارًا ونشيدًا وطنيًا واحدًا، وما تزال من أكثر دول العالم استقرارًا وتقدمًا بفضل جهود قادتها قديمًا وحديثًا

رئيس الإمارات محمد بن زايد الامارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هتموت في الحال.. الأرصاد توجه رسالة تحذير للمواطنين قبل دخول الشتاء

هل وقّع للأهلي رسميًا؟.. حقيقة انتقال نجم الزمالك للمارد الأحمر.. تفاصيل

وفاة محامي نيرة أشرف في حادث سير.. الحقيقة كاملة

عاود الصعود.. ارتفاع سعر الذهب في ختام تعاملات الثلاثاء 29-11-2022

بعد القانون الجديد.. بشرى سارة لأصحاب طلبات التصالح القديمة على مخالفات البناء

أول رد من محامي نيرة أشرف على شائعة وفاته في حادث سير

رفض تحريك دعوة الزنا بعد موتها .. خانته زوجته مع بائع الموبيليا ..تفاصيل

مشاهدة مباراة السنغال والاكوادور مباشر الآن 1 - 0 فى كأس العالم

موضوعات متعلقة

قبل المواجهة المصيرية.. منتخب المكسيك يطلب تناول "الكبسة" السعودية

بدلا من الشمس.. اليابانيون يولدون الكهرباء من الثلوج

هكذا أنقذت تضاريس هاواي سكانها من "السيناريو الكارثي" لثوران أكبر بركان بالعالم

لها مفعول السحر.. ضمادة طبية تسرع شفاء الجروح

جذبت سينما هوليوود.. هل تعود حديقة القيامة التاريخية بـ تشيلي بعد احتراقها؟

قصص ملهمة.. فينزويلا والأرجنتين يضعان خططا مبتكرة لجذب السياحة

اعتقال 50 ألف شخص.. بدء المرحلة الخامسة لأكبر حرب على العصابات بالسلفادور

رقم صادم.. 10 حالات خلع كل ساعة في الجزائر

ترشيحاتنا

وزير السياحة ونظيره للحج والعمرة السعودي يتفقان على تفعيل اللجنة التنسيقية العليا

وزير الصحة يوجه بالتوسع في إنتاج وتصدير عقار الأنسولين للدول الأفريقية

وزير الصحة: نستهدف تغطية احتياجات السوق المحلي من عقاقير الأورام

مئات ملايين الدراهم.. رئيس الإمارات يعفي المواطنين من كافة الديون

للحصول على وديعتها.. سيدة عمرها 87 عاما تقتحم بنكا في لبنان

مشاهدة مباراة إنجلترا وويلز مباشر الآن 0 - 0 في كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اوعي تتكسفي.. أجرأ إطلالات ابنة شقيقة إلهام شاهين| شاهد

بعد 5 قرون.. فك شفرة رسالة الملك تشارلز الخامس: "خائف من الاغتيال"

ياسمين راحت في غمضة عين.. تفاصيل مصرع وإصابة 16 سقط بهم ميكروباص في الترعة

احترس برودة الأطراف مؤشر لأمراض خطيرة

فيديو

تحتضن رجلا من الخلف في ملهى ليلي .. لماذا ثار الجمهور ضد اللبنانية نادين نجيم "فيديوجراف"

صرف معاشات ديسمبر بعد الزيادة في هذا الموعد.. تفاصيل

علاقة غير شرعية.. تفاصيل العثور على جثة في صندوق قمامة| شاهد

انقلاب أتوبيس أطفال في ترعة قنا| تفاصيل مؤلمة وأسماء الضحايا.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ