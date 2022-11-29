التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين إنجلترا وويلز فى كأس العالم

انتهى الشوط الأول بين منتخبي إنجلترا وويلز بالتعادل السلبي ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حالياً علي ملعب استاد أحمد بن علي المونديالي فى الجولة الثالثة والأخيرة ، بدور المجموعات ، ضمن منافسات كأس العالم 2022 بقطر.

وهدد منتخب إنجلترا مرمى ويلز فى الدقيقة 10 عن طريق ماركوس راشفورد استلم الكرة خلف المدافعين وانفرد بالحارس ثم سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس داني وارد ببراعة.

ويتصدر منتخب إنجلترا جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، فيما يتواجد المنتخب الإيراني بالمركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويأتي منتخب أمريكا في المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتذيل منتخب ويلز ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة.



