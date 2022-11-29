أصبح اسمه أبو ذكري.. شيخ المهندسين يكشف تفاصيل محور التعمير بالإسكندرية

أكد الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن محور التعمير في محافظة الإسكندرية أصبح اسمه محور أبو ذكري.



وأضاف عبد السلام محمد سالم، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الثلاثاء، أن محور التعمير بالإسكندرية يساهم في تخفيف الحركة المرورية، متابعا أن تم ردم ملايين الأمتار المكعبة لعمل هذا الطريق.

طول محور التعمير 35 كيلو مترا



وتابع الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، أن طول محور التعمير 35 كيلو مترا في المسافات من تقاطعه مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.



وأشار الدكتور عبد السلام محمد سالم شيخ المهندسين، إلى أن كانت هناك عشوائيات مختلفة القوام والعميق قبل تطوير محور التعمير بالإسكندرية.

