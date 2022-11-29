باحث: تطبيقات المواعدة تستهدف المراهقين لمبايعة التنظيمات الإرهابية| فيديو

قال أحمد سلطان ، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية ، تعقيبا على تحذير مرصد الأزهر من " تطبيقات المواعدة " التي هي وسيلة " داعش " الجديدة لتمويل الإرهاب ، إن هناك تطور غير تقليدي في الظاهرة الإرهابية لـ " داعش " ، متابعا : " داعش لديه فكر مختلف في تطويع الأدوات التكنولوجية لخدمة أغراضه " .

وتابع أحمد سلطان ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " 90 دقيقة " ، والمذاع على فضائية " المحور " ، أن التطبيقات تستهدف الشباب ، وتجنديهم في خلايا التنظيم ، وهذه المجموعات تعمل على محاور عديدة ، مثل الألعاب الالكترونية ، منوها : " التنظيم له شبكات لاستقطاب المراهقين عن طريق الأنترنت " .

وأردف " سلطان " ، أن هذه الشبكات الإلكترونية تعمل على العامل النفسي ، والتعارف المبدئي ثم يتطور التعارف لمبايعة التنظيمات الإرهابية .



وأكمل ، أن هذه الشبكات تدار من خلال كبار قادة التنظيم ، وهدفها استهداف المراهقين ، والشباب ، والفتيات .



