الحلم العربي.. فرص تأهل منتخب السعودية إلى دور الـ 16 في كأس العالم

يسعى منتخب السعودية، بقيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، إلى التأهل لدور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وتأهل منتخب السنغال إلى دور ال16 بعدما نجح في الفوز على نظيره الإكوادور، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

ويحتل منتخب السعودية المركز الثالث من المجموعة الثالثة في كأس العالم برصيد 3 نقاط، حققهما من خلال فوزه في المباراة الأولى أمام الأرجنتين.

فرص تأهل السعودية إلى دور الـ 16 بكأس العالم

ويحتاج منتخب السعودية إلى الفوز من أجل الصعود بشكل رسمي للدور القادم من كأس العالم.

أما في حالة التعادل أمام المكسيك، في المباراة التي ستجمع بينهما غداً، فلابد أن يفوز بولندا على الأرجنتين أو يتعادلا معاً، من أجل تأهل الأخضر السعودي.