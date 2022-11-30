رسم 40 وشمًا ودخل 11 سجنًا.. بريطاني يتحول إلى تريند بعد مقتل حبيبته|شاهد

قضى مُجرم محترف من لندن 300 ساعة تحت الإبرة في محل لرسم الوشوم بهدف تحويل نفسه إلى تريند بعد مقتل حب حياته في حادث سيارة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، أنفق والد إيان غريغز ، وهو أب لطفلين ، مبلغًا ضخمًا قدره 30 ألف جنيه إسترليني على الوشم الذي يتضمن 40 وشمًا على وجهه.

ومنذ ذلك الحين ، قام ببطولة أفلام مثل Bonded by Blood (2010) و Legacy (2022) ، وهو الآن عارض أزياء وممثل.

ومنذ عام 2004 ، أمضى 12 عامًا داخل وخارج أحد عشر سجنًا مختلفًا ، بما في ذلك HMP Wormwood Scrubs في لندن و HMP Highpoint ، لحيازة المخدرات ونية توريد وارتكاب أعمال عنف.

وأثناء وجوده في السجن ، غاب عن سنوات مراهقته الأولى ، ومعظم العشرينيات من عمره ، بما في ذلك ولادة ابنه تايلر الذي يبلغ الآن من عمره 17.

ويروي “إيان” أسوأ مرحلة في حياته عندما توفيت حبه الأول ، ليان ، في حادث سيارة في عام 2008 بينما كان في السجن.

وكان الحصول على الوشم هو طريقته في البدء من جديد ، وحتى من خلال حصوله على أول وشم له في سن 18 عامًا ، بدأ حبه للوشم قبل سبع سنوات عندما تم إطلاق سراحه من السجن في عام 2015.

لمدة أربع سنوات ، أمضى ساعتين كل أسبوع في رسم وشم ، ولم يتوقف إلا عندما لم يعد هناك مساحة على جسده.