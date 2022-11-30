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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين أمين تشارك جمهورها بإطلالة لها.. وشيكو يعلق: مش قادر على البراءة دي

صدى البلد

شاركت الفنانة نسرين امين ، جمهورها بـ اطلالة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وعلّق الفنان هشام محمد الشهير بـ شيكو قائلا “مش قادر علي الجمال والبراءة دي”. وردت عليه نسرين امين “براءة…يا ريت دى كفالة”.


وتعاقدت الفنانة نسرين أمين، على بطولة فيلم "رهبة" أمام أحمد الفيشاوي، وتجسد، خلال أحداث العمل شخصية مطربة شعبية تحاول أن تسعى للنجومية خلال أحداث العمل.
 

فيلم "رهبة" بطولة كل من أحمد الفيشاوي ونسرين أمين، وبيومي فؤاد، وسما إبراهيم ومحمود البزاوي، والفيلم من تأليف محمد علام، وتحت قيادة المخرج رضا عبد الرازق.
 

جدير بالذكر أن آخر أعمال نسرين أمين السينمائية كان فيلم "واحد تاني"، بطولة أحمد حلمي، روبي، نور إيهاب، أحمد مالك، سيد رجب، وعدد آخر من الفنانين، وإخراج محمد شاكر خضير.
 

وشاركت نسرين أمين في فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" كضيفة شرف، العمل من بطولة كريم عبد العزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

كريم عبد العزيز نسرين أمين سينما بيومي فؤاد أحمد حلمى انستجرام

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