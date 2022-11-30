علامات تحذيرية لنوبة قلبية غالبًا ما تمر دون أن يلاحظها أحد

علامات تحذيرية عديدة للنوبات القلبية غالبًا ما تمر "دون أن يلاحظها أحد" في الأسابيع التي تسبق النوبات القلبية ويعد ألم الصدر هو العرض الرئيسي للنوبة القلبية ولكن هذا ليس بأي حال علامة التحذير الوحيدة.. في الواقع ، يمكن أن تظهر العديد من العلامات الدقيقة في وقت مبكر.

وفقا لموقع express تشمل هذه العلامات الخفية ما يلي:

ألم في الظهر

دوخة

إغماء

ضغط ، امتلاء ، انضغاط الم في وسط الصدر ، يمتد إلى الرقبة أو الكتف أو الفك

تعب غير عادي

ضيق غير عادي في التنفس

ضغط في الجزء العلوي من البطن أو انزعاج

التقيؤ.

أمراض القلب

ووجدت الدراسة أن النساء المصابات بنوبات قلبية تذكرن أنهن يعانين من إجهاد غير عادي أو أعراض جديدة أخرى قبل شهر من حدوثها - مما يشير إلى طريقة جديدة لوقف النوبات القلبية قبل حدوثها.

"تحتاج النساء إلى فهم أسباب ظهور أعراض جديدة للنوبات القلبية خاصة إذا كانت لديهن عوامل خطر أخرى تتعلق بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل التدخين أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو السكري أو زيادة الوزن أو وجود تاريخ عائلي من أمراض القلب ، "قال البروفيسور مكسويني.

في دراسات سابقة ، وجدت البروفيسورة مكسويني وزملاؤها أن النساء اللواتي تذكرن مجموعة متنوعة من الأعراض في الشهر السابق لأزماتهن القلبية إما تجاهلن العلامات أو تم تشخيصهن بشكل خاطئ عندما طلبن المساعدة الطبية.