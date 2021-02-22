علامات تشير إلى أن آلام الصدر خطيرة ولا ينبغي تجاهلها

دائمًا ما يكون ألم الصدر سببًا للقلق وحتى إذا شعرت أن سبب ذلك هو ارتداد الحمض أو الإجهاد؛ فيصعب على الشخص غير المدرب معرفة الفرق بين النوبة القلبية والعضلة المشدودة في هذه المنطقة، لذلك من الضروري مراقبة العلامات والأعراض الأخرى التي يرسلها لك جسمك، وذلك وفقا لموقع powerofpositivity.
1. الدوار
يمكن أن تحدث الدوخة لأسباب عديدة ، وعادة ما يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من آلام في الصدر ودوخة معًا ، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك لا ينقل الدم إلى عقلك. إذا كان قلبك لا يضخ الدم بشكل صحيح ، فقد تشعر بالدوار.
والدوخة هي واحدة من تلك العلامات المقلقة ، وعندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة ، يجب تقييمها.
سبب إصابة الذراع اليسرى عادة هو قربها من القلب. ومع ذلك ، عند انسداد الشرايين وتقلص تدفق الدم، يمكن أن تحدث هذه الأحاسيس غير المريحة في أي مكان تقريبًا.قد تكون مؤشر للإصابة بالذبحة الصدرية
3. عدم انتظام ضربات القلب
عدم انتظام ضربات القلب مؤشر لمشاكل صحية أخرى بجانب صحة القلب فإن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي معرضون بشكل أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ومع ذلك ، لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون بهذه الحالة حتى تصبح شديدة
4. التعب الشديد
هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالإرهاق الشديد ، ولكن عندما يصاحب ذلك آلام في منطقة صدرك ، يكون ذلك مدعاة للقلق. عندما يعاني القلب من مشاكل في تدفق الدم إلى جميع أعضائك الرئيسية.
4 علامات تشير إلى أن آلام الصدر خطيرة
1. الدوار
يمكن أن تحدث الدوخة لأسباب عديدة ، وعادة ما يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من آلام في الصدر ودوخة معًا ، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك لا ينقل الدم إلى عقلك. إذا كان قلبك لا يضخ الدم بشكل صحيح ، فقد تشعر بالدوار.
والدوخة هي واحدة من تلك العلامات المقلقة ، وعندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة ، يجب تقييمها.
2. ألم أسفل ذراعيك
كان يعتقد ذات مرة أن العلامة الكلاسيكية للنوبة القلبية هي ألم ينتشر من الصدر إلى أسفل الذراع اليسرى. ومع ذلك ، وفقًا لصحة القلب ، يمكن أن يكون الألم في أي من الذراع.
سبب إصابة الذراع اليسرى عادة هو قربها من القلب. ومع ذلك ، عند انسداد الشرايين وتقلص تدفق الدم، يمكن أن تحدث هذه الأحاسيس غير المريحة في أي مكان تقريبًا.قد تكون مؤشر للإصابة بالذبحة الصدرية
3. عدم انتظام ضربات القلب
عدم انتظام ضربات القلب مؤشر لمشاكل صحية أخرى بجانب صحة القلب فإن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي معرضون بشكل أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ومع ذلك ، لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون بهذه الحالة حتى تصبح شديدة
4. التعب الشديد
هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالإرهاق الشديد ، ولكن عندما يصاحب ذلك آلام في منطقة صدرك ، يكون ذلك مدعاة للقلق. عندما يعاني القلب من مشاكل في تدفق الدم إلى جميع أعضائك الرئيسية.