علامات تشير إلى أن آلام الصدر خطيرة ولا ينبغي تجاهلها







4 علامات تشير إلى أن آلام الصدر خطيرة



يمكن أن تحدث الدوخة لأسباب عديدة ، وعادة ما يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من



والدوخة هي واحدة من تلك العلامات المقلقة ، وعندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة ، يجب تقييمها.



2. ألم أسفل ذراعيك

كان يعتقد ذات مرة أن العلامة الكلاسيكية للنوبة القلبية هي ألم ينتشر من الصدر إلى أسفل الذراع اليسرى. ومع ذلك ، وفقًا لصحة القلب ، يمكن أن يكون الألم في أي من الذراع.



سبب إصابة الذراع اليسرى عادة هو قربها من القلب. ومع ذلك ، عند انسداد الشرايين وتقلص تدفق الدم، يمكن أن تحدث هذه الأحاسيس غير المريحة في أي مكان تقريبًا.قد تكون مؤشر للإصابة ب الذبحة الصدرية



3. عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن تحدث الدوخة لأسباب عديدة ، وعادة ما يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق. ومع ذلك ، إذا كنت تعاني من آلام في الصدر ودوخة معًا ، فقد يكون ذلك علامة على أن قلبك لا ينقل الدم إلى عقلك. إذا كان قلبك لا يضخ الدم بشكل صحيح ، فقد تشعر بالدوار.والدوخة هي واحدة من تلك العلامات المقلقة ، وعندما تكون مصحوبة بأعراض أخرى مقلقة ، يجب تقييمها.كان يعتقد ذات مرة أن العلامة الكلاسيكية للنوبة القلبية هي ألم ينتشر من الصدر إلى أسفل الذراع اليسرى. ومع ذلك ، وفقًا لصحة القلب ، يمكن أن يكون الألم في أي من الذراع.سبب إصابة الذراع اليسرى عادة هو قربها من القلب. ومع ذلك ، عند انسداد الشرايين وتقلص تدفق الدم، يمكن أن تحدث هذه الأحاسيس غير المريحة في أي مكان تقريبًا.قد تكون مؤشر للإصابة ب



عدم انتظام ضربات القلب مؤشر لمشاكل صحية أخرى بجانب صحة القلب فإن المصابين بالتهاب الكبد الوبائي معرضون بشكل أكبر للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية. ومع ذلك ، لا يعرف الكثيرون أنهم مصابون بهذه الحالة حتى تصبح شديدة



4. التعب الشديد



هناك العديد من الأسباب التي تجعلك تشعر بالإرهاق الشديد ، ولكن عندما يصاحب ذلك آلام في منطقة صدرك ، يكون ذلك مدعاة للقلق. عندما يعاني القلب من مشاكل في تدفق الدم إلى جميع أعضائك الرئيسية.

