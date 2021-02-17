الوقاية من الذبحة الصدرية.. 5 معلومات غريبة عنها

الوقاية من الذبحة الصدرية أمر في غاية الضرورة؛ حيث إن ألم الصدر أو الانزعاج الناجم عادة عن مرض الشريان التاجي، الذبحة الصدرية هي علامة على زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة القلبية والموت القلبي المفاجئ، إذا أصبت بها يجب أن تذهب للمستشفى بسرعة.

وبالتالي فإن الوقاية من الذبحة الصدرية تجنبك دخول معارك صحية قد تهدد حياتك انت فى غنى عنها .





نستعرض فى هذا التقرير كل ماتريد معرفته عن كيفية الوقاية من الذبحة الصدرية والاسعافات الاولي الخاصة بها والفرق بينها وبين الذبحة الصدرية الكاذبة.





علاج الذبحة الصدرية في المنزل

من الاساسيات التى يجب ان يتعلمها اي فرد هي كيفية علاج الذبحة الصدرية في المنزل لأنها قد تحدث في ظروف طارئة وتكن بعيدا عن المستشفي وتحتاج لعلاج سريع.

تحدث الذبحة عندما لا يحصل القلب على ما يكفي من الدم يحدث هذا عادة عندما يكون هناك تضيق أو انسداد في واحد أو أكثر من الأوعية التي تزود القلب بالدم.

يمكن أن تأتي الذبحة الصدرية من الإجهاد حيث قد يجعلك تتعرق أو تفقد أنفاسك يمكن للألم أن يصيب ذراعك أو رقبتك أيضًا.

هناك عدة خيارات لعلاج الذبحة الصدرية ، والتي قد تعتمد على نوع الذبحة الصدرية التي تعاني منها. كيف تختار؟ هذه معلومات للمساعدة.





حدث الذبحة الصدرية أو ألم الصدر لأن القلب لا يتلقى كمية كافية من الأكسجين. عادة ما يكون الألم في الصدر ويمكن الشعور به أيضًا في الكتف أو الذراع أو الفك، ليست كل آلام الصدر هي الذبحة الصدرية وقد يكون من الصعب تحديد سبب ألم الصدر.





يعتمد علاج الذبحة الصدرية على شدة الأعراض ونتائج الاختبارات التي يتم إجراؤها لمعرفة السبب الأساسي.









يمكن أن يساعد العلاج في وقف نوبات الذبحة الصدرية وتقليل خطر حدوث المزيد من المشاكل مثل النوبات القلبية.





يحتاج معظم المصابين بالذبحة الصدرية إلى تناول عدة أدوية. قد يوصى بالجراحة إذا لم تساعد الأدوية.

أدوية لعلاج النوبات.

إذا كنت تعاني من الذبحة الصدرية المستقرة (النوع الأكثر شيوعًا) ، فسيتم إعطاؤك دواء لتتناوله عند الإصابة بنوبة الذبحة الصدرية.





وهذا ما يسمى ثلاثي نترات الجليسريل أو GTN. يأتي على شكل بخاخ فم أو أقراص تذوب تحت لسانك.





الإسعافات الأولية للذبحة الصدرية

تطبيق الاسعافات الاولية للذبحة الصدرية تحميك من مخاطرها ومضاعفاتها وتحمي حياتك

واليكم الاسعافات الاولية للذبحة الصدرية

توقف عن فعل كل ما يسبب أعراضك ، ابق هادئًا ، واتصل بالاسعاف

المساعدة والتدخل الفوريان هما أفضل فرصة للبقاء على قيد الحياة إذا كنت تعاني من نوبة قلبية أو مشكلة خطيرة أخرى.

استلق في وضع مريح مع رفع رأسك.

إذا كان لديك أسبرين عادي للبالغين أو ما يعادله ، فقم بمضغه (طالما أنك لا تعاني من حساسية تجاه الأسبرين). مضغ أكثر لن يفيدك وقد يسبب آثارًا جانبية غير مرغوب فيها.

إذا كنت قد أصبت بالذبحة الصدرية من قبل وتم تقييمك من قبل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك ، فاتبع توصياتهم.

قد يعني هذا الراحة والاستخدام الفوري للنيتروجليسرين تحت اللسان .

الوقاية من الذبحة الصدرية بالاعشاب

يعتقد البعض ان الوقاية من الذبحة الصدرية بالاعشاب امر فعال ولكن يجب كل منها له بعض المخاطر بجانب الفوائد لذا يجب معرف هذه المعلومات واستشار الطبيب قبل اتخاذ قرار الوقاية من الذبحة الصدرية بالاعشاب.

الثوم

يستخدم فى خفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار وكذلك ضغط الدم كما يستخدم كمميع للدم ولمكافحة ، قد تؤدي خصائص تجلط الدم في الثوم إلى زيادة خطر النزيف المرتبط بالوارفارين ، وهو دواء مضاد لتخثر الدم يوصف عادة للأشخاص الذين يعانون والأشخاص الذين أصيبوا أو بدائل صمامات القلب ، وكذلك الأسبرين.





بذور البرسيم: لخفض الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار ، وتقليل اللويحات الناتجة عن تصلب الشرايين.

لأن البرسيم يحتوي على فيتامين K ، فإنه يمكن أن يزيد أيضًا من خطر النزيف عند تناول الوارفارين.

جذر ، غالبًا ما يستخدم في الطهي ، تتم معالجته وبيعه أيضًا على شكل كبسولة.

الزنجبيل: يستخدم الزنجبيل لعدة قرون لعلاج أمراض المعدة المختلفة (مثل الغثيان والإسهال وآلام المعدة) كما أنها تستخدم لعلاج آلام المفاصل والعضلات قد يتدخل الزنجبيل في تخثر الدم ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا الشأن.

لتكون آمنًا ، تحدث إلى طبيبك إذا كنت تتناول مكملات الزنجبيل بالإضافة إلى الوارفارين أو الأسبرين.





هل الذبحة الصدرية تسبب الوفاة

اذا لم يتم علاجها بشكل سريع وعلاج المشكلة الاساسية المتسببة فى حدوثها فقد تسبب الوفاة فهى قد تكون بداية الطريق للنوبة القلبية

وفى العصر الحالى انخفضت نسبة الوفاة بسبب الذبحة الصدرية حيث يتم السيطرة عليها بطرق عديدة منه منزلى ومنها دوائي ولكن اهمال العلاج او التاخر فيه هو الذي يجعلها تسبب الوفاة.

هل تتكرر الذبحة الصدرية

نعم.. يتوقف هذا على نوع الذبحة الصدرية حيث تأتي في عدة اشكال

"الذبحة الصدرية المستقرة" مع مجهود ثم تختفي بسهولة، يمكن أن تصاب بهذا النوع من الذبحة الصدرية لفترة طويلة.

عندما يتغير نمط الذبحة الصدرية كثيرًا ، فإنها تسمى "الذبحة الصدرية غير المستقرة". هذه علامة خطر، قد تكون الذبحة الصدرية غير المستقرة هي العلامة الأولى لنوبة قلبية.

ثم هناك "ذبحة صدرية متغيرة" أو "ذبحة برنزميتال" عادة ما يحدث بشكل عفوي ودائمًا ما يحدث عندما يكون الشخص في حالة راحة، لا يتبع مجهودًا بدنيًا أو ضغطًا عاطفيًا أيضًا، يحدث الذبحة الصدرية المتغيرة بسبب تشنج الشريان التاجي العابر.





المصادر:

webmd

nhs livescience