بخلاف الوقاية من كورونا.. هاني الناظر يوضح أهمية ارتداء الكمامة اليوم

حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من خطورة الأسبوعين المقبلين في الحرب ضد فيروس كورونا.





ونصح هاني الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: "معلش سامحوني وما تزهقوش مني بفكركم تاني النهاردة بالذات ان للكمامة فوائد أخرى مهمة جدا وهي أنها بتحمي من التراب والهواء البارد فلا تنسوها وحضراتكم خارجين من باب المنزل".





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وصرح هاني الناظر فيما سبق في مداخله هاتفيه له، ان هناك موجة من التقلبات الجوية نشهدها حاليا وهناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهذه الفترة تعتبر فترة نشاط للفيروسات خاصة فيروس كورونا





وتابع هاني الناظر، أن الفيروسات تنشط في درجات الحرارة المنخفضة مثل التي نشهدها حاليا في مصر، والأسبوعين المقبلين هما أهم أسبوعين في الحرب ضد كورونا.



