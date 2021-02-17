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مرأة

بخلاف الوقاية من كورونا.. هاني الناظر يوضح أهمية ارتداء الكمامة اليوم

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:37 ص
هاني الناظر يوضح
هاني الناظر يوضح اهمية ارتداء الكمامة في العاصفة الترابية
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آية التيجي
حذر الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، من خطورة الأسبوعين المقبلين في الحرب ضد فيروس كورونا.

ونصح هاني الناظر في منشور له عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قائلا: "معلش سامحوني وما تزهقوش مني بفكركم تاني النهاردة بالذات ان للكمامة فوائد أخرى مهمة جدا وهي أنها بتحمي من التراب والهواء البارد فلا تنسوها وحضراتكم خارجين من باب المنزل".


وصرح هاني الناظر فيما سبق في مداخله هاتفيه له، ان هناك موجة من التقلبات الجوية  نشهدها حاليا وهناك انخفاض كبير في درجات الحرارة، وهذه الفترة تعتبر فترة نشاط للفيروسات خاصة فيروس كورونا .

وتابع هاني الناظر، أن الفيروسات تنشط في  درجات الحرارة المنخفضة مثل التي نشهدها حاليا في مصر، والأسبوعين المقبلين هما أهم أسبوعين في الحرب ضد كورونا.

وأكمل هاني الناظر، في حال التمسك بكل الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات سوف نعبر في الفترة المقبلة بأمان، وتنخفض أعداد المصابين بكورونا.
الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية الدكتور هانى الناظر استشاري الأمراض الجلدية
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