لسبب غير كورونا.. هاني الناظر يشدد على ارتداء الكمامة

تعرضت عدة محافظات اليوم، الثلاثاء، لموجة من الطقس السيئ وتساقط الأمطار، مما أدى إلى رفع درجة الاستعداد إلى القصوى؛ لمواجهة سوء الأحوال الجوية وعدم تراكم الأمطار بالشوارع.





وحذر الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، ورئيس مركز البحوث الأسبق، من الخروج من المنزل بدون كمامة.





وشدد الناظر، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، على ضرورة ارتداء الكمامة بمجرد الخروج من باب المنزل وايضًا في الشارع والأماكن المفتوحة وليس في الاماكن المغلقة فقط.







