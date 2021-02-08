لأصحاب البشرة الدهنية.. تعرف على أفضل الطرق لتجنب حساسية الكمامة|شاهد

كشفت الدكتورة منى صالح ، استشاري الجلدية ، عن أفضل الطرق لتجنب حساسية الكمامة ، وظهور الحبوب ، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية ، ومنها غسل الوجة جيدا قبل وبعد ارتداء الماسك ، والتركيز على الغسول الذي يحتوي على مادة "السالسيك " ؛ لتنضيف المسامات من الزيوت .





وأضافت الدكتورة منى صالح ، استشاري الجلدية ، خلال استضافتها ببرنامج "صباح العربية" ، والمذاع على فضائية العربية ، أنه من الضروري عدم وضع "المكياج" اثناء ارتداء الكمامة ، ناهية عن استخدام الماء الساخن ؛ لأنه يتسبب في اتساع المسامات ، والذي ينتج عنه الحبوب .





ونوهت أن مادة السالسيك تعمل على إزالة الزيوت من المسامات ، وإعادة إحياء الجلد ، من جديد ، مشيرة إلى أن الكمامة القطن أفضل أنواع الكمامات لأصحاب الحساسية .





وتابعت : الكمامة لفترات طويلة تسبب التهابات وتحسس ، وحبوب شباب متناثرة بجانب الفم ، وأكدت على ضرورة غسل الوجة قبل وبعد ارتدائها .



