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توك شو

لأصحاب البشرة الدهنية.. تعرف على أفضل الطرق لتجنب حساسية الكمامة|شاهد

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:25 م
حب الشباب
حب الشباب
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نورهان رأفت
كشفت الدكتورة منى صالح ، استشاري الجلدية ، عن أفضل الطرق لتجنب حساسية الكمامة ، وظهور الحبوب ، خاصة لأصحاب البشرة الدهنية ، ومنها غسل الوجة جيدا قبل وبعد ارتداء الماسك ، والتركيز على الغسول الذي يحتوي على مادة "السالسيك " ؛ لتنضيف المسامات من الزيوت .

وأضافت الدكتورة منى صالح ، استشاري الجلدية ، خلال استضافتها ببرنامج "صباح العربية" ، والمذاع على فضائية العربية ، أنه من الضروري عدم وضع "المكياج" اثناء ارتداء الكمامة ، ناهية عن استخدام الماء الساخن ؛ لأنه يتسبب في اتساع المسامات ، والذي ينتج عنه الحبوب .

ونوهت أن مادة السالسيك تعمل على إزالة الزيوت من المسامات ، وإعادة إحياء الجلد ، من جديد ، مشيرة إلى أن الكمامة القطن أفضل أنواع الكمامات لأصحاب الحساسية .

وتابعت : الكمامة لفترات طويلة تسبب التهابات وتحسس ، وحبوب شباب متناثرة بجانب الفم ، وأكدت على ضرورة غسل الوجة قبل وبعد ارتدائها . 

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