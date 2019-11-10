لمرضى الذبحة الصدرية.. وصفة لعلاج الشرايين الضيقة

يعانى بعض مصابى أمراض القلب من الشرايين المغلقة بالقلب ونقص التروية الدموية لمرضى الذبحة الصدرية، لذلك يقدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية، وصفة تساعد على علاج الشرايين الضيقة، وبعض الأكلات المفيدة للقلب.



وصفة لعلاج الشرايين الضيقة :



طريقة تحضير الخلطة والمكونات:

ملء فنجان شاي زنجبيل طازج + عصير ليمونة واحدة +2حبة (فص)ثوم مفروم+غطاء واحد خل تفاح.

يخلط الجميع ويوضع في كأس كبير عليه ماء مغلي ويترك لمدة عشر دقائق

ثم يشرب منه صباحا ومساءا مع متابعة ضغط الدم يوميا صباحا ومساء، وننصح بأن تستخدم هذه الطريقة شهريا لتنظيف السموم من الجسم .



أفضل الأطعمة لمرضى القلب:

١- الشوفان

٢- سمك السلمون

٣- زيت الزيتون الاصلى الذى لا يخترقه الضوء.

٤-منع الدقيق الأبيض والسكر تماما.

٥-فاكهة الرمان وجوز الهند .