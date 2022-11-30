القضاء الأمريكي يأمر بامتثال الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض أمامه

أمرت المحكمة العليا في ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية، أمس الثلاثاء، الرئيس السابق لموظفي البيت الأبيض "مارك ميدوز" بالإدلاء بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى في منطقة أتلانتا كجزء من تحقيقها في محاولات الرئيس السابق دونالد ترامب للتدخل في نتائج انتخابات جورجيا لعام 2020، وذلك حسبما قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وأضافت الشبكة الأمريكية أن لجنة من خمسة قضاة قد أيّدت بالإجماع أمر قاضي المحكمة الأدنى لمارك لميدوز بالامتثال لأمر الاستدعاء من هيئة المحلفين الكبرى في مقاطعة فولتون في 30 نوفمبر.

وأشارت الشبكة إلى أن ميدوز طلب من المحكمة العليا للولاية منع أمر الاستدعاء لكن القضاة رفضوا استئناف ميدوز.