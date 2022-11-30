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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير: تكنولوجيا المعلومات قادرة على تحقيق هدف ال 100مليار دولار تصدير |فيديو

خبير تكنولوجيا المعلومات
خبير تكنولوجيا المعلومات

قال روماني رزق الله، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن التكنولوجيا أصبحت حاليًا عنصرًا أساسيًا في حياة كل شخص، متابعًا أن ما يحدث في الدولة حاليًا من انتقال للعاصمة الإدارية لا يمثل انتقالًا مكانيًا وإنما هو انتقال تكنولوجي، مؤكدًا أن استخدام التكنولوجيا يساهم في جعل الحياة تسير بشكل أسهل.
 

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وأوضح “رزق الله” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” من تقديم داليا أيمن والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد”مثالًا يبرز أهمية مجال تكنولوجيا المعلومات، قائلًا إن  الرئيس السيسي وجه سابقًا بأن تصل صادرات مصر لـ 100 مليار دولار في السنة، مشيرًا إلى مجال تكنولوجيا المعلومات كفيلًا بأن يحقق هذا الرقم بمفرده.
 


وتابع خبير تكنولوجيا المعلومات أن الإنترنت أداة مهمة في كافة القطاعات، فهو لديه القدرة على منح الشباب وظائف برواتب مناسبة، مؤكدًا أهمية وجود أماكن مخصصة لتعليم الشباب المهارات اللازمة للالتحاق بالوظائف المختلفة المتعلقة باستخدام الإنترنت.
 

تكنولوجيا المعلومات التكنولوجيا الرئيس السيسي صادرات مصر

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