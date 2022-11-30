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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد مؤسسة ائتمان رواد الأعمال

صدى البلد

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار قيد مؤسسة ائتمان رواد الأعمال رقم 11649 لسنة ٢٠٢٢ .

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى كالتالي:

بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /۲۰۲۲ 
( مادة أولى )
قيد مؤسسة ائتمان رواد الأعمال التابعة لإدارة : الزاوية الحمراء الاجتماعية . وعنوانها : ۷ش شركات البترول بالزاوية الحمراء ، نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .

ومیدان عملها : التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة ، تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء، السنة المالية : تبدأ من 7/1 وتنتهي في 6/30 مبلغ التأسيس : ۲۰۱۰۰ جنيه (فقط عشرون ألفا ومائة جنيه لا غير) .

و حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلـى : صـندوق دعـم مـشروعات الجمعيـات والمؤسسات الأهلية ، وذلك ا ورد بلائحة النظام الأساسي .
ونصت المادة ثانية،  تلتزم الإدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام الأساسـي بالـسجل الخـاص وينشر بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة

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