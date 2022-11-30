الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد مؤسسة ائتمان رواد الأعمال

نشرت الجريدة الرسمية للدولة قرار قيد مؤسسة ائتمان رواد الأعمال رقم 11649 لسنة ٢٠٢٢ .

وجاء نص القرار المنشور بالجريدة الرسمية، محافظة القاهرة - مديرية التضامن الاجتماعى كالتالي:



بعد الاطلاع على القانون رقم 149 لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية ، وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بمديرية القاهرة بتاريخ / /۲۰۲۲

( مادة أولى )

قيد مؤسسة ائتمان رواد الأعمال التابعة لإدارة : الزاوية الحمراء الاجتماعية . وعنوانها : ۷ش شركات البترول بالزاوية الحمراء ، نطاق عملها الجغرافي : جمهورية مصر العربية .

ومیدان عملها : التنمية الاقتصادية لزيادة دخل الأسرة ، تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من : (خمسة) أمناء، السنة المالية : تبدأ من 7/1 وتنتهي في 6/30 مبلغ التأسيس : ۲۰۱۰۰ جنيه (فقط عشرون ألفا ومائة جنيه لا غير) .

و حل المؤسسة وأيلولة الأموال إلـى : صـندوق دعـم مـشروعات الجمعيـات والمؤسسات الأهلية ، وذلك ا ورد بلائحة النظام الأساسي .

ونصت المادة ثانية، تلتزم الإدارة المختصة بقيـد ملخـص النظـام الأساسـي بالـسجل الخـاص وينشر بالوقائع المصرية ، ولا ينفذ أي نشاط إلا بعد موافقة الجهات المختصة