القوى العاملة بأسيوط تطمئن على ظروف وشروط العمل بشركة الأسمنت

نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسيوط، زيارة ميدانية لشركة أسمنت أسيوط – "سيمكس"، وذلك للإطمئنان على ظروف العمل وأحوال العمال داخل المصنع، وكذلك التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية على أرض الواقع داخل المصنع للحفاظ على سلامة العمال والمترددين داخله .

وذلك في إطار الاهتمام بتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الانتاجية داخل المنشآت العاملة، والتأكد من تمتع كافة العاملين بحقوقهم التى كفلها لهم القانون.

وقال على سيد مصطفى مدير المديرية ، إن المديرية نظمت جولة ميدانية داخل شركة أسمنت أسيوط ، وتم لقاء مسئولى المصنع ، وشركة المقاولات العاملة بداخله ، لمتابعة سير العمل ، والتأكد من عدم وجود اى مخالفات لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بكافة احكامه والتى تخص التفتيش العمالى؛ والسلامة والصحة المهنية والتشغيل .

وأوضح مدير المديرية، انه اطمئن على عقود العمل المحررة للعاملين بالمصنع، كما استمع إلى عدداً من الأسئلة التي طرحت من العاملين خلال اجتماعه معهم بقاعة النيل ؛ وقام بالرد عليها، فضلا عن شرح مفصل للعاملين عن الخدمات التي تقدمها مديرية القوى العاملة باسيوط من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة في ضوء لائحة الخدمات الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية التى تقدمها .

وأوضح في تصريحات صحفية ، أن شركة أسمنت أسيوط تعد من الشركات العالمية متزايدة النمو التي توفر مواد ومنتجات بناء ذات جودة عالية وخدمات موثوق بها للعملاء والمجتمعات المحلية.

كما قامت بإجراء تحديث شامل للمصنع، وذلك بهدف تحسين كفاءته من ناحية وحماية البيئة لصالح الموظفين والمجتمعات المحيطة من ناحية أخري ، فضلا عن ان الشركة تقوم بتوفير برامج تدريبية لموظفيها علي جميع المستويات لرفع درجة الوعي البيئي لديهم،وتحفيزهم على العمل وزيادة الانتاج .

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