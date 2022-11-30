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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل أوقاف السويس لمديري الإدارات: الإهمال في الواجب الوظيفي خيانة للوطن

صدى البلد

اجتمع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس، بمديري الادارات الفرعية ، وبحضور الشيخ محمد فتحي مسلم مدير الدعوة والشيخ إبراهيم عبدالله راغب مدير شئون الادارات لمتابعة حسن سير العمل.

وقال " راضي "، في تعليماته ، إنه لابد مضاعفة الجهد في كل الانشطة الدعوية ، وضرورة المتابعة للانشطة الدعوية المختلفة والبذل والعطاء مثل الدروس والقوافل والنشاط الصيفي والمقارئ، وغيرها لأن ذلك واجب ديني ووطني وتكثيف المرور ورصد أي مخالفات أو تقصير ليكتمل دور المسجد المجتمعي.

وتابع " راضي " ، أن أي اختراق في المساجد بأي شكل يعد إهمال في الواجب الوظيفي وخيانة للوطن، ولابد من التنبيه علي الأئمة الالتزام بالزي الازهري داخل المساجد فهو شرف الإمام وكرامته ، وكذلك التنبيه على الأئمة والخطباء الالتزام بتعليمات الوزارة في خطبة الجمعة ، من حيث الوقت والموضوع ورصد أي مخالفات.

وأضاف أنه لابد من التنسيق مع مسئولي الأحياء والكهرباء والمياه بخصوص عدادات المياه والكهرباء والاستهلاك .

وفي الختام أوصى راضي، بضرورة ترشيد الاستهلاك في الكهرباء والمياه بالمساجد وكلُ تحت المسؤلية سائلا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وجندا وشعبا وأمنا.

الكهرباء التنسيق المخ المياة الجمعة التنس إبراهيم عبدالله الأئمة لوز اختراق مدير كهرباء

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