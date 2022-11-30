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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لأول مرة منذ 17 شهرًَا.. تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو

منطقة اليورو
منطقة اليورو

تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو لأول مرة منذ 17 شهرًا، حسبما أعلن معهد يوروستات اليوم الأربعاء.

ووفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء، انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10% في نوفمبر الجاري، بالمقارنة مع 10,6% في أكتوبر الماضي، في أول تراجع منذ يونيو 2021.

وكان التضخم يسجل في كل شهر منذ نوفمبر 2021 أعلى مستوى على الإطلاق، وتفاقم الوضع منذ الربيع مع بلبلة في الأسواق على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، الأربعاء، أن أسعار المستهلكين في 19 دولة، قد تراجعت إلى 10 بالمئة في شهر نوفمبر الجاري، وذلك بعد أن سجلت مستوى تاريخيا في أكتوبر الماضي عند 10.6 بالمئة.

وكان اقتصاديون استطلعت “رويترز” آراءهم قد توقعوا أن يتباطأ التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 10.4 بالمئة.

وأوضحت بيانات "يوروستات" أن الارتفاع في أسعار الغذاء كان المحرك الرئيسي في نمو التضخم، إلا أن الاستقرار في أسعار الطاقة ساهم في تهدئة وتيرة نموه خلال نوفمبر.

التضخم اليورو أوكرانيا معهد يوروستات معدل التضخم

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