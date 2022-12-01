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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : مشروع جديد

برج العذراء وحظك
برج العذراء وحظك اليوم

تعد الألوان الملائمة لمواليد برج العذراء، البني والأزرق السماوي، أما عن الأعداد وأرقام الحظ، هم 8 و 21 و 24.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

سيكون أمامك يومًا رائعًا لأنك ستكون قادرًا على اتخاذ خيارات سليمة اليوم، أولئك الذين يتطلعون إلى العمل بشكل مستقل سيحصلون على فرص جديدة لتجديد حياتهم المهنية، لكن لا تفكر في تحقيق أرباح سريعة لأن الأمور ستستغرق وقتًا تدريجيًا حاول موازنة الأشياء لمزامنة حياتك المهنية والشخصية لتحقيق الازدهار والنتائج الجيدة.

توقعات برج العذراء مهنيا

اليوم ستحصل على فرصة لتولي مسؤولية الفرق في بعض المشاريع التي كنت ترغب في التعامل معها لفترة طويلة الآن، بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى إجراء تحول في حياتهم المهنية، فإن الوقت الحالي هو الوقت المناسب والمثالي

توقعات برج العذراء صحيا

يصاب مواليد برج العذراء ببعض الأزمات الصحية في هذه الفترة، عليك الحذر.

توقعات برج العذراء عاطفيا

ستحصل على فرصة لتحسين حياتك الرومانسية اليوم، لذا  تذكر أن تحقق أقصى استفادة منه، إذا تم القيام بذلك بشكل صحيح ، فستقترب أنت وشريكك من بعضهما البعض ، مما يؤدي في النهاية إلى تقوية علاقتكما، قد يلتقي الأفراد العزاب أخيرًا بأزواجهم المستقبليين اليوم.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

إذا كنت تخطط لبدء مشروع تجاري خاص بك ، فهذا هو الوقت المناسب لإطلاقه، سيؤدي القيام بذلك إلى رؤية بعض النتائج الرائعة ، ومشاهدة أفكارك على الورق تتحقق في الحياة الواقعية. 

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