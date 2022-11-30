بيبعتولي الصورة كاملة.. وكيل تموين الجيزة تشيد بوعي المواطنين|فيديو

قالت هالة غريب، وكيل مديرية التموين بمحافظة الجيزة إن المواطنين في محافظة الجيزة لديهم وعي، معقبة: "بيبعتولي الصورة كاملة ويقولولي شوفي بنفسك.. وأنا بنزل أشوف الواقع بنفسي"، مؤكدة أن دورها لا يقتصر على ضبط المخالفة فقط وإنما منعها من قبل أن تحدث عن طريق التوعية بخطورة الأمر.



وأضافت " غريب" خلال حوارها ببرنامج “حكاية مصرية” من تقديم الفنانة هالة فاخر والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد” أنها تقوم بالتواصل المباشر مع المواطنين من محافظة الجيزة، حيث يتواصلوا معها عن طريق رسائل الواتساب اب والماسنجر، مشيرة إلى أن مضمون الرسائل كالتالي: "الحقينا يا دكتورة.. انزلي بنفسك".



وأضافت “غريب” أن المواطنين يتفاعلوا معها بشكلًا كبير، حيث يرسلوا إليها الفيديوهات والصور في حالة وجود مشكلة أو أزمة ما، ووجهت الشكر لكافة المواطنين على مساعدتها في هذا الأمر وعلى تفاعلهم الإيجابي.

