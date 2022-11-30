عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تربية رياضية بنين حلوان تنظم المؤتمر الدولى السابع عن التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة

علوم الرياضة
علوم الرياضة

 


تنظم كلية التربية الرياضية بالهرم جامعة حلوان المؤتمر الدولى السابع عشر بعنوان  متجهات التقدم التكنولوجى لعلوم الرياضة بالوطن العربي " التشريعات _ التحديات_التطبيقات".

 وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الأستاذ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، ورعاية جامعة الدول العربية، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور عماد العزباوى عميد الكلية، الدكتور عبد اللطيف صبحى مقرر المؤتمر، وذلك خلال الفترة من 2-3  يناير 2022، و ينطلق المؤتمر بشراكة ناحجة مع النقابة العامة للمهن الرياضية، الاتحاد الرياضي للجامعات وبعض الشركات الراعية.

ويهدف المؤتمر إلي الوصول إلي رؤية واقعية حول دور التقدم التكنولوجي فى حل إشكاليات المجال الرياضى  بالوطن العربي، اقتراح ضوابط قانونية للمساهمة فى التطوير والنهوض بالرياضة بالوطن العربي فى ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلي الربط بين البرامج العلمية بكليات التربية الرياضية ومتطلبات سوق العمل.

ويناقش المؤتمر العديد من المحاور ومنها واقع التشريعات الرياضية في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، استخدامات التكنولوجيا الحديثة في مجال الإدارة الرياضية، لوائح الاتحادات الرياضية الدولية والتطور الرقمي للاعبين، المسئولية القانونية والمدنية في مجال الاصابات الرياضية، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بين التشريع والتطبيق.

كما يناقش المؤتمر المناخ والرياضه - بالتطبيق علي توصيات المؤتمر الدولي (COP27) مصر 2022.، ممارسة الرياضة حق للجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤي وفلسفة المجتمع)، الصلابة العقلية من المزاج والذكاء الانفعالي.

ويتناول المؤتمر العديد من الندوات وورش العمل ومنها :
قانون الرياضه (الاشكاليات – الطموح)، الاتجاهات المستحدثة في علوم الرياضة بالوطن العربي (الرؤية – التحديات)، التشريعات الرياضية ودورها علي تطوير الحركة الرياضية العربيه، تحديات البناء اللائحي لكليات التربية الرياضية بالوطن العربي.

وتتمثل ندوات الأقسام العلمية فى ندوة متجهات التقدم النانو تكنولوجي في ضوء التغيرات المناخية في تدريب الرياضات الأساسية (قسم التدريب الاساسي)، المسئولية القانونية والمدنية للاصابات الرياضية (علوم الصحة)، حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه بين التشريع والتطبيق، توصيات مؤتمر المناخ الدولي والتأثيرات علي الحركة الرياضية الدولية والمحلية (الإدارة)، ممارسة الرياضة حق الجميع بين النص الدستوري وقانون الرياضة (رؤية وفلسفة مجتمع)، (الترويح).

وللتسجيل فى المؤتمر من خلال 
https://forms.gle/m2UavMe8mBDLB2UAA

التعليم العالي وزير التعليم البحث العلمي الشباب والرياضة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

بيراميدز يُفاجئ الأهلي بشأن بيع نجمه

ترشيحاتنا

ماكرون في الولايات المتحدة.. بين تأمين المصالح الفرنسية وترميم العلاقات| تفاصيل

رغم تباطؤ المبيعات.. ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المبلغ

قمر ينتظر رد الاتحاد الدولي بشأن تنظيم مصر بطولتي العالم وأفريقيا للطائرة

منح الموظف مكافآت تشجيعية حال تقديمه خدمات ممتازة.. امتيازات بالجملة بقانون الخدمة المدنية

أهم شريك لـ«بكين» في أفريقيا| الرئيس الصيني الراحل يشيد بمصر في حديث سابق

الرئيس الفلسطيني: نفتقد وجود شريك سلام في إسرائيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أشهر الأكلات ضمن قائمة اليونسكو.. طريقة تحضير الكسكسي بالخطوات

حيل غير متوقعة لعلاج الأرق بدون أدوية

طريقة عمل خبز الباجيت الفرنسي مثل الجاهز

القوات الجوية المصرية واليونانية تنفذ التدريب المشترك مينا - 2.. صور

فيديو

محاكمة هبة قطب اليوم.. التفاصيل الكاملة للأزمة

بعد قرار حبسه.. طليق منة عرفة يستغيث بسبب أزمته مع أشرف زكى

بحث عنه ملايين الصينيين وأصبح الأشهر بكأس العالم.. من هو عبدالرحمن بن فهد|فيديوجراف

هتموت في الحال.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب فصل الشتاء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ