المنصورة الجديدة: 6 مليارات جنيه لتدشين البنية التحتية بالمرحلة الأولى | خاص

المنصورة الجديدة.. ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمدينة، وذلك بمشروعات الإسكان المختلفة بداية من الإسكان الاجتماعى والمتوسط “سكن مصر” والإسكان المتميز “جنة مصر” والإسكان الفاخر والفيلات، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من الممشى الترفيهى لمدينة المنصورة الجديدة.

وأكد المهندس علاء لطفى، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمدينة المنصورة الجديدة، أن حجم الإنفاق على مرافق المنصورة الجديدة وصل إلى 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات مدينة المنصورة الجديدة توفر 21 ألف فرصة عمل يوميا.

وأضاف نائب رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الأولى تتضمن كافة أنواع الإسكان الاجتماعي بـ 58 عمارة بوحدات بلغ عددها 1392 وحدة، أو مشروع سكن مصر الذي يبلغ عدد وحداته 4704 عمارات، فضلا عن الفلل ووحدات مشروع "جنة"، بإجمالي عدد وحدات للمرحلة الأولى يبلغ 17 ألف وحدة.

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن الخدمات داخل المرحلة الأولى من المدينة تضم مدرستين تعليم أساسي بالإضافة إلى مدرسة دولية، ومركز صحي، و8 أسواق، وجامعة تعمل منذ سنة بالمدينة ، إضافة إلى مسجدين وكنيسة.