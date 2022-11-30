عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المنصورة الجديدة: 6 مليارات جنيه لتدشين البنية التحتية بالمرحلة الأولى | خاص

مدينة المنصورة الجديدة
مدينة المنصورة الجديدة

المنصورة الجديدة.. ساعات قليلة تفصلنا عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى للمدينة، وذلك بمشروعات الإسكان المختلفة بداية من الإسكان الاجتماعى والمتوسط “سكن مصر” والإسكان المتميز “جنة مصر” والإسكان الفاخر والفيلات، إضافة إلى افتتاح المرحلة الأولى من الممشى الترفيهى لمدينة المنصورة الجديدة.

وأكد المهندس علاء لطفى، نائب رئيس الجهاز التنفيذي لمدينة المنصورة الجديدة، أن حجم الإنفاق على مرافق المنصورة الجديدة وصل إلى 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن مشروعات مدينة المنصورة الجديدة توفر 21 ألف فرصة عمل يوميا.

«العمارة الخضراء» التابعة للإسكان تحصد جائزة SHARKROOM لأفضل الابتكارات على مستوى أفريقيا

الإسكان: الإعداد لطرح أراضٍ سكنية صغيرة للأفراد بالمدن الجديدة خلال ديسمبر المقبل

وأضاف نائب رئيس الجهاز، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المرحلة الأولى تتضمن كافة أنواع الإسكان الاجتماعي بـ 58 عمارة بوحدات بلغ عددها 1392 وحدة، أو مشروع سكن مصر الذي يبلغ عدد وحداته 4704 عمارات، فضلا عن الفلل ووحدات مشروع "جنة"، بإجمالي عدد وحدات للمرحلة الأولى يبلغ 17 ألف وحدة.

وأضاف نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة، أن الخدمات داخل المرحلة الأولى من المدينة تضم مدرستين  تعليم أساسي بالإضافة إلى مدرسة دولية، ومركز صحي، و8 أسواق، وجامعة تعمل منذ سنة بالمدينة ، إضافة إلى مسجدين وكنيسة.

 

 

 

الإسكان الاجتماعي الرئيس عبد الفتاح السيسي الإسكان المتميز فرصة عمل مشروع جنه مشروع سكن مصر مدينة المنصورة الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبوط عنيف لـ الذهب بعد موجة ارتفاع تاريخية|ومفاجأة في عيار 21 الآن

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ألقاها عارية بصندوق قمامة.. سيدة الجيزة قتلها عشيقها وهي في أحضانه بالمخزن|ما القصة؟

بائعة الباخور..قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة..تفاصيل

قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها ؟

الناجون من الموت حديث العالم.. 3 أفارقة هربوا لأوروبا على دفة سفينة

قرار جديد من المحكمة الاقتصادية في محاكمة مرتضى منصور رئيس الزمالك

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30-11-20222

ترشيحاتنا

معلومات حساسة.. أوكرانيا ترد على فضح الاتحاد الأوروبي لخسائرها بالحرب الروسية

زابوريجيا لا تزال تحت سيطرة روسيا| هل سيحدث تفاوض بينها وبين أوكرانيا.. محلل يوضح

الحضري يشارك صورة برفقة نيمار ويعلق: قاعد معانا شوية

متحف المركبات الملكية يفتتح معرضا أثريا مؤقتا عن الفن الإسلامي

التشكيل الرسمي لمباراة أستراليا والدنمارك في كأس العالم

السيسي يستقبل رئيس وحدة الوسائل التكنولوجية المساعدة والأجهزة الطبية بالصحة العالمية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان البحر.. نسرين طافش تثير ضجة على الشاطئ| شاهد

فورية| دراسة تكشف أضرار ضربات الرأس في كرة القدم

لوك جديد.. شام الذهبي تثير الجدل بظهورها الأخير | شاهد

نشرة المرأة والصحة.. قبل محاكمتها.. معلومات لا تعرفها عن هبة قطب| من هو زوجها؟ ومعلومات صادمة عن السلالة الجديدة من كورونا.. تضرب المخ

فيديو

حقيقة انتشار حالات مصابة بوباء الالتهاب السحائي بالمدارس

محاكمة هبة قطب اليوم.. التفاصيل الكاملة للأزمة

بعد قرار حبسه.. طليق منة عرفة يستغيث بسبب أزمته مع أشرف زكى

بحث عنه ملايين الصينيين وأصبح الأشهر بكأس العالم.. من هو عبدالرحمن بن فهد|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ