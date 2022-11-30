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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتقتل في مداهمة؟ تفاصيل جديدة عن الخلاص من زعيم داعش

أبو حسن القرشي
أبو حسن القرشي

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبو الحسن الهاشمي القرشي، لكن بدون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله.

وحسب قناة “إن دي تي في” الهندية، ذكر المتحدث باسم داعش، في تسجيل صوتي ونشرته حسابات تابعة للتنظيم، أن القرشي قٌتِل خلال قتال، معلنًا تعيين أبا الحسين الحسيني القرشي زعيمًا جديدًا.

ولم يقدم المتحدث تفاصيل عن الزعيم الجديد، لكنه قال إنه "جهادي مخضرم" على حسب زعمه، داعيًا المنتمين إلى التنظيم إلى مبايعته.

أمريكا ترحب

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن القتل، لكن رحب البيت الأبيض بمقتل قائد تنظيم داعش الإرهابي، أبو الحسن الهاشمي القرشي، الذي أُعلن عن الإطاحة به.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين في البيت الأبيض: “ما زلنا نعمل في طريقنا”، مضيفًا: "نرحب بالإعلان عن أن زعيمًا آخر لداعش لم يعد يمشي على وجه الأرض".

ومني تنظيم “داعش”، الذي سيطر في عام 2014 على مناطق واسعة في سوريا والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سوريا في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية.

وقُتل زعيم داعش السابق أبو إبراهيم القرشي، في فبراير من هذا العام في غارة أمريكية في محافظة إدلب شمال سوريا، فيما قتل سلفه أبو بكر البغدادي في إدلب أيضا خلال أكتوبر 2019.

اغتيال خلال مداهمة

وقال حسن حسن، الذي ألف كتابًا عن تنظيم “داعش”، إن أحد السيناريوهات المحتملة هي أن الهاشمي "قُتل" "خلال مداهمة أو قتال دون أن يعرف من قتله".

وذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي في وقت سابق، أن القوات الأمريكية قتلت في أكتوبر عضوا "كبيرا" في تنظيم داعش في غارة قبل الفجر في شمال شرق سوريا.

وأضافت أن غارة جوية لاحقة قتلت اثنين من كبار أعضاء التنظيم.

وتقود الولايات المتحدة تحالفًا عسكريًا يقاتل تنظيم داعش في سوريا.

وفي يوليو، قالت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إنها قتلت أكبر إرهابي داعشي في سوريا خلال غارة بطائرة بدون طيار في شمال البلاد.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية أنه كان "أحد أبرز خمسة" قادة لتنظيم داعش.

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ترحيب أمريكي بمقتل زعيم داعش

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داعش يعلن مقتل قائده أبو الحسن القرشي

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