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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس طالب دهس آخر خلال عبوره الطريق في زهراء المعادي

حبس
حبس

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس طالب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بدهس طالب آخر في أثناء عبوره الطريق بمنطقة زهراء المعادي، ما اسفر عن وفاته.

وكلفت النيابة بتشريح جثة الطالب على يد أطباء الطب الشرعي وإعداد تقرير مفصل بأسباب الوفاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل للتوصل لملابساتها الحقيقية.

وكان رجال الأمن بالقاهرة، قد ألقوا القبض على طالب، أطاح بطالب آخر في أثناء عبوره الطريق بمنطقة زهراء المعادي .

جاء ذلك؛ بعد أن رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى متضمناً وقوع حادث تصادم بمنطقة زهراء المعادى بالقاهرة تسبب فى مقتل شاب، ومطالبة والدته باتخاذ اللازم نحو المتسبب فى الحادث.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 24 الجاري، تبلغ لقسم شرطة المعادي، بمديرية أمن القاهرة، بحدوث مصادمة نتج عنها حالة وفاة، في منطقة زهراء المعادي بدائرة القسم.

وبالانتقال تبين أنه حال سير سيارة- قيادة طالب، مقيم بدائرة القسم، اصطدم بآخر “طالب”، مقيم دائرة القسم؛ مما تسبب فى إصابته التى أودت بحياته، وذلك حال عبوره الطريق محل البلاغ .

بسؤال والدة المتوفى أيدت ما سبق ولم تتهم الأخير أو تشتبه في وفاة نجلها جنائيا، وتأيدت الواقعة بشاهد رؤية "محدد".

وَاتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق؛ فأصدرت قرارها المتقدم.

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