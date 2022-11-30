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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

2.6 مليار جنيه.. خالد قاسم: تركيب 3.1 مليون كشاف موفر

صدى البلد

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف الرئيسي من حركة تصعيد الإدارات المحلية، هو بذل أقصى جهد والتفاني في العمل، منوها بأن حركة التصعيدات تعني ترقية إلى درجات أعلى.

وأضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حركة التصعيدات شملت 6 قيادات محلية بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف.

 

وأشار إلى أن الدولة صرفت بما يقارب من 2.6 مليار جنيه، لتركيب 3.1 مليون كشاف موفر، لتوفير 9 مليار جنيه في فاتورة استهلاك الكهرباء، متابعا: نعمل على ترشيد الاستهلاك بنسبة تتراوح من 12 إلى 50% بشكل يومي، بما لا يؤثر على السلامة العامة.

وأوضح أنه تم تحرير 12 ألف محضر لغير الملتزمين بمواعيد الإغلاق، وذاك دليل على أهتمام الدولة بتطبيق القانون.

واسترسل: تم تركيب ما يقارب من 28500 عدتد مسبق الدفع، داخل أدوار العبادة.

خالد قاسم التنمية المحلية استهلاك الكهرباء مواعيد الاغلاق اخبار التوك شو

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