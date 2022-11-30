بييرلويجي كولينا يكشف سبب تطبيق تقنية الوقت الإضافي في مونديال العالم

أشاد بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم بأداء الحكام خلال بطولة كأس العالم التي تقام بقطر والتقنيات الجديدة التي تم تطبيقها خاصة الوقت الإضافي .

وقال كولينا :" الجماهير تحب كرة القدم وتريد اللعب داخل المستطيل الأخضر أكبر وقت ، لقد طلبنا لمدة سنوات طويلة من الفيفا ومجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم القيام بفعل شيء ما لمحاولة الحصول على مزيد من الوقت أثناء المباراة، لذلك فعلنا شيئًا في هذا الصدد بالفعل في 2018 بروسيا، لقد طلبنا من الحكام حساب مدة الوقت بدل الضائع بدقة أكبر ليتم إعطاؤه في نهاية كل شوط وتكررت هذه التوصية هنا قبل بطولة كأس العالم في قطر 2022 وهو أمر يتم تكراره لتقديم وقت أكثر نشاطًا خلال المباراة ".

وأضاف: "لقد قدمنا لحكامنا بعض الحوادث المحددة التي يجب أخذها في الاعتبار بطريقة دقيقة، لا سيما الفترة الزمنية لإصابات اللاعبين التي تم حسابها بالفعل، ولكن بشكل أكبر على مقدار قياسي من الوقت - دقيقة واحدة لكل تدخل، وقد رأينا من خلال ذلك أن هناك العديد من الإصابات التي تحتاج إلى أكثر من دقيقة لمعالجتها، بجانب إستبدال اللاعبين الذي كان يستغرق 30ثانية ، لا يمكننا ببساطة أن نقول هناك ثلاثة استبدالات وفاصل زمني واحد تعني دقيقة ونصف بعد تغييرها إلي 10 تغييرات للفريقين، بالطبع ربما تكون مدة الاستبدال أقل من دقيقة ونصف، ولكن أكثر من 30 ثانية، لذا يتعين عليهم حسابها بدقة. الاحتفالات بالأهداف هي لحظة فرح وسعادة بالنسبة لأولئك اللاعبين الذين يسجلون الهدف، ولكن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً للاحتفال بهدف. أما بالنسبة للفريق الخصم، فهي فرصة أقل لاستكمال المباراة. لذلك، يجب أيضًا مراعاة الوقت الذي يقضيه اللاعبون للاحتفال بالهدف، ويتم الاستعانة بالطبع بتقنية التحكيم بمساعدة الفيديو، عندما يكون هناك تأخير في استئناف اللعب بسبب الفحص الذي أجراه حكام مباراة الفيديو وللمراجعة عندما يذهب الحكم إلى الشاشة. عند مراجعة أي حادثة بالطبع يستغرق الأمر وقتًا، لذا يجب التعويض عن هذا الوقت".

واوضح:"قوانين اللعبة تنص على أن الحكم هو المسؤول عن كل شئ، لذا فهو مسؤول عن تحديد مقدار الوقت الذي يجب إضافته، ولكن من الناحية العملية يوجد حكم رابع يساعده في حساب ذلك، فيما يتعلق بوقت تدخل التحكيم بمساعدة الفيديو، سيلاحظ مسؤول مباراة الفيديو الوقت الذي يقضيه التحكيم ، وتأخير البداية أو الاستعراض الميداني.. في نهاية كل شوط، تأتي المعلومات من مسؤولي مباراة الفيديو والمعلومات القادمة من الحكم الرابع ويلخص الحكم المقدار الزمني ويقرر الوقت المراد إضافته".

وتابع:" هنا في قطر، بعد 32 مباراة، لدينا في المتوسط حوالي عشر دقائق لكل مباراة، وأكثر قليلاً إذا نظرت إلى مباراة إيران وإنجلترا، والتي كانت مباراة غريبة جدًا لأننا واجهنا 23 دقيقة من الوقت المحدد للتوقف، لكن كان لدينا حارس مرمى من إيران أصيب وتمت معالجته بإجمالي 11 دقيقة، وهي الحادثة الأولى، ثم حدثت إصابة أخرى، كان لدينا أيضًا لاعب إنجليزي استغرقت إصابته مدة ثلاث دقائق، لذلك استغرقت اصابة ومعالجة حارس المرمي واللاعب الإنجليزي 14 دقيقة من 23 دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، علينا أن نتذكر أنه كان هناك ثمانية أهداف تم تسجيلها، بالإضافة إلى استغراق وقت للاحتفال بالأهداف، وأيضًا استغراق دقيقة تأخير لبدء اللعب، وكذلك الاستعراض الميداني، لذلك كان هناك العديد من الحوادث التي تسببت في هذا القدر الكبير من الوقت بدل الضائع يتم تقديمها في نهاية المباراة ".

وقال:"أود أن أقول بشكل إيجابي إنني لم أرى من الجمهور أو المتفرجين في الملعب أو الأشخاص الذين قابلتهم أي رد فعل سلبي، لقد أتى الناس هنا لمشاهدة المباريات وللتسلية لأنهم يحبون كرة القدم. يحبون لعب كرة القدم. إذا كانوا سعداء، ثم دعني أخبرك، إن الجمهور أو المتفرجين في الملعب يرغبون في الحصول على المزيد الوقت للاستمتاع بالمباراة، لقد حضرت جميع المباريات حتى الآن وحتى عندما كانت النتيجة لا تزال غير محسومة، وكان الوقت الإضافي كبيرًا جدًا، ولم يكن لدينا أي رد فعل سلبي من قبل الجمهور أو المتفرجين في الملعب.. إذا فهمت سبب ذلك فسيكون الأمر في إحدى المرات لصالحك، وفي المرة التالية سيكون ضدك ".

وأضاف:" نعتبر الحكام فريق إضافي في كأس العالم، سعدنا للغاية أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو ، يعتبرنا فريق الفيفا الأول. لذا، فهو بالتأكيد رائع بالنسبة لنا، ويوفر لنا إمكانية اللعب مع العالم. لذا فإن حكامنا ومسؤولي المباريات هنا 129 - فريق كبير لكنه فريق واحد. وهذه رسالة أردت أن أعطيها لهم في بداية المسابقة لأننا لن ننجح إلا إذا لعبنا كفريق واحد: فريق كبير ولكن فريق واحد".