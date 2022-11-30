مباحثات هندية لمناقشة الأولويات وبرنامج العمل بمجلس الأمن

بحثت مندوبة الهند الدائمة لدى الأمم المتحدة روتشيرا كامبوج، مع الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" برنامج العمل قبل رئاسة بلادها لمجلس الأمن الدولي اعتبارا من شهر ديسمبر.

وأكدت المندوبة الهندية -في تغريدة على موقع المدونات المصغرة "تويتر"- "إنني سعدت بلقاء الأمين العام للأمم المتحدة ، وبحثت معه خلال هذا اللقاء الأولويات وبرنامج العمل قبل رئاسة الهند لمجلس الأمن في شهر ديسمبر".

وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتولى فيها الهند الرئاسة التناوبية الشهرية لمجلس الأمن ، حيث كانت رئاستها الأولى للمجلس خلال شهر أغسطس العام الماضي وركزت خلالها الحكومة الهندية على قضايا الأمن البحري ومكافحة الإرهاب وعمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ، وتتولى الهند رئاسة المجلس بوصفها عضوا منتخبا ، حيث تنص لوائح المجلس على أن تكون رئاسة المجلس بالتناوب بين كل عضو من أعضائه البالغ عددهم 15 عضوا وذلك حسب الحروف الأبجدية.

جدير بالذكر أن اجتماع المندوبة الهندية مع الأمين العام للأمم المتحدة يأتي أيضا قبل رئاسة الهند لمجموعة العشرين، والتي تعتبر فرصة فريدة للهند للمساهمة في بحث قضايا ملحة ذات أهمية دولية.