رياضة

وزير الشباب والرياضة يعلن تفاصيل النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة
القسم الرياضي

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تفاصيل النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري 2025، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم في الإمارات، بحضور الفريق الركن محمد هلال، الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للماراثون، وقيادات رياضية ومسؤولي المبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

أوضح وزير الرياضة أن هذه المرة العاشرة التي يقام فيها السباق في مصر كإحدى أهم محطاته الرئيسية، مؤكداً أن استضافة القاهرة لهذا الحدث الإنساني الكبير تعكس عمق العلاقات المصرية الإماراتية، وتترجم قيمة التعاون المشترك بين البلدين في دعم المبادرات الخيرية والأنشطة المجتمعية.

أكد صبحي أن النسخة العاشرة ستحمل طابعاً تنظيمياً مميزاً، مع توسيع قاعدة المشاركة الجماهيرية ومن المستهدف أن يشارك 60 الف متسابق بالإضافة إلى مشاركة الماراثون لدعم المؤسسات الخيرية المستفيدة من عائدات السباق، مشيراً إلى أن اختيار مصر لإقامة الفعالية يعكس ثقة كبيرة في قدرتها التنظيمية واحتضانها للأحداث الرياضية الدولية.

أشاد الوزير بالدور الإماراتي الرائد في إطلاق واستمرار سباق زايد كواحد من أهم الأحداث التي تجمع بين الرياضة والعمل الإنساني، موضحاً أن الرسالة التي يحملها السباق تحمل اسم وقيمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو ما يمنحه مكانة خاصة لدى الشعبين.

اختتم صبحي كلمته بالتأكيد على جاهزية مصر لاستقبال السباق بصورة تليق باسمه وتاريخه، موجهاً الشكر للجهات المنظمة في الإمارات على التعاون والشراكة المستمرة.

ومن جانبه أكد الفريق محمد هلال الكعبي، حرص دولة الإمارات على استمرار إقامة الماراثون فى جمهورية مصر العربية باعتباره حدثا رياضيا يوثق للعلاقات الثنائية التاريخية التى تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن بنك الطعام سيكون الجهة المستفيدة من التبرعات الخاصة بالماراثون بالإضافة إلى مستشفى غسيل الكلى.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وزير الرياضة وزير الشباب مارثون زايد الخيري

